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Под Владимиром двух депутатов задержали за избиение работника автосервиса

Под Владимиром двух депутатов задержали за избиение работника автосервиса - РИА Новости, 15.11.2024

Под Владимиром двух депутатов задержали за избиение работника автосервиса

Двоих районных депутатов задержали во Владимирской области за избиение работника автосервиса, преступление было выявлено в ходе расследования громкого дела о... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T10:38

2024-11-15T10:38

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Двоих районных депутатов задержали во Владимирской области за избиение работника автосервиса, преступление было выявлено в ходе расследования громкого дела о рабском труде, в котором фигурирует другой районный депутат, сообщает СУСК РФ по региону. "В производстве… находится уголовное дело, возбужденное по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия) в отношении двоих депутатов совета народных депутатов Собинского муниципального округа Владимирской области 1984 и 1988 года рождения и бывшего кандидата в депутаты этого органа 1988 года рождения", - говорится в сообщении. По предварительным данным, в октябре 2022 года подозреваемые приехали по месту работы потерпевшего в автосервис в городе Лакинске и подвергли его избиению, нанеся несколько ударов руками по лицу и телу, а также выпустив в него содержимое огнетушителя, информирует следственное управление. "Преступление выявлено в ходе расследования уголовного дела в отношении одного из участников преступной группы, являющегося депутатом, который, как сообщалось ранее, был заключен под стражу в связи с обвинением в мошенничестве и использовании рабского труда", - уточняет СУСК. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении новых фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу. В конце октября региональное следственное управление сообщало о расследовании двух уголовных дел - по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и части 3 статьи 127.2 УК РФ (использование рабского труда в отношении двух или более лиц с применением насилия или с угрозой его применения, совершенное организованной группой). Фигуранты - депутат совета народных депутатов Собинского муниципального округа Владимирской области и иные лица. По данным следствия, депутат и его подельники похитили с банковского счета участника СВО более 1 миллиона рублей. Кроме того, с февраля 2022 по октябрь 2024 года подозреваемые незаконно удерживали на территории принадлежащей депутату автомойки троих мужчин, используя их рабский труд. Применяя к потерпевшим насилие, участники организованной группы понуждали их бесплатно выполнять трудовые обязанности и поручения в любое время суток, отмечало ведомство.

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Задержание депутатов за избиение работника автосервиса Двоих районных депутатов задержали во Владимирской области за избиение работника автосервиса. Преступление выявили, когда расследовали громкое дело о рабском труде, в котором фигурирует другой районный депутат. Избиение произошло в октябре 2022 года. Потерпевшему нанесли несколько ударов по телу и лицу, а также выпустили в него содержимое огнетушителя, сообщили в СУСК по региону. А о делах, расследуя которые и выявили преступление, сообщали в октябре. Это дела об особо крупном мошенничестве и об использовании рабского труда с применением насилия. По данным следствия, тогда депутат и его подельники похитили с банковского счета участника СВО свыше миллиона рублей. А с февраля 2022 по октябрь 2024 года удерживали на автомойке, принадлежащей депутату, троих мужчин, используя их рабский труд. 2024-11-15T10:38 true PT0M16S

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