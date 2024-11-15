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ЦАХАЛ разрушила семь мостов под Эль-Кусейром, заявили сирийские власти
ЦАХАЛ разрушила семь мостов под Эль-Кусейром, заявили сирийские власти - РИА Новости, 15.11.2024
ЦАХАЛ разрушила семь мостов под Эль-Кусейром, заявили сирийские власти
Израиль в ходе ударов по району сирийского города Эль-Кусейр у границы с Ливаном полностью или частично разрушил семь мостов, включая два исторических, прервано РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T18:43
2024-11-15T18:43
2024-11-15T18:43
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Израиль в ходе ударов по району сирийского города Эль-Кусейр у границы с Ливаном полностью или частично разрушил семь мостов, включая два исторических, прервано сообщение между городом и его окрестностями, сообщил сирийской радиостанции Sham FM глава городской администрации Рамез Саадия. “В ходе израильской агрессии в районе города Эль-Кусейр были нанесены удары по всем мостам, связывавшим западный берег реки Эль-Асы (Оронт) с деревнями на восточном берегу, блокировано движение по трассам между городом и его окрестностями”, - сказал он. По данным главы администрации, в результате атак частично или полностью разрушены семь мостов, включая два исторических. Местные власти ведут работу по сооружению временных переправ через реку, чтобы обеспечить местным жителям, пожарным и спасателям доступ к оказавшимся отрезанными от города районам. С конца октября район города Эль-Кусейр, расположенного в провинции Хомс на западе Сирии, неоднократно подвергался ударам израильской авиации. Последний из них был нанесен по одному из мостов в четверг. По утверждениям пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), удары наносятся с целью пресечь контрабанду иранского оружия через сирийскую территорию в Ливан.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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в мире, ливан, израиль, хомс (город), армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Хомс (город), Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ разрушила семь мостов под Эль-Кусейром, заявили сирийские власти
Саадия: ЦАХАЛ разрушила 7 мостов под Эль-Кусейром в Сирии у границы с Ливаном