https://ria.ru/20241115/siriya-1984056634.html

ЦАХАЛ разрушила семь мостов под Эль-Кусейром, заявили сирийские власти

ЦАХАЛ разрушила семь мостов под Эль-Кусейром, заявили сирийские власти - РИА Новости, 15.11.2024

ЦАХАЛ разрушила семь мостов под Эль-Кусейром, заявили сирийские власти

Израиль в ходе ударов по району сирийского города Эль-Кусейр у границы с Ливаном полностью или частично разрушил семь мостов, включая два исторических, прервано РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T18:43

2024-11-15T18:43

2024-11-15T18:43

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армия обороны израиля (цахал)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Израиль в ходе ударов по району сирийского города Эль-Кусейр у границы с Ливаном полностью или частично разрушил семь мостов, включая два исторических, прервано сообщение между городом и его окрестностями, сообщил сирийской радиостанции Sham FM глава городской администрации Рамез Саадия. “В ходе израильской агрессии в районе города Эль-Кусейр были нанесены удары по всем мостам, связывавшим западный берег реки Эль-Асы (Оронт) с деревнями на восточном берегу, блокировано движение по трассам между городом и его окрестностями”, - сказал он. По данным главы администрации, в результате атак частично или полностью разрушены семь мостов, включая два исторических. Местные власти ведут работу по сооружению временных переправ через реку, чтобы обеспечить местным жителям, пожарным и спасателям доступ к оказавшимся отрезанными от города районам. С конца октября район города Эль-Кусейр, расположенного в провинции Хомс на западе Сирии, неоднократно подвергался ударам израильской авиации. Последний из них был нанесен по одному из мостов в четверг. По утверждениям пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), удары наносятся с целью пресечь контрабанду иранского оружия через сирийскую территорию в Ливан.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

https://ria.ru/20241115/tsakhal-1984028568.html

ливан

израиль

хомс (город)

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в мире, ливан, израиль, хомс (город), армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024