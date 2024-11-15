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Песков: Шольц в разговоре с Путиным озвучил известную позицию по Украине
Песков: Шольц в разговоре с Путиным озвучил известную позицию по Украине - РИА Новости, 15.11.2024
Песков: Шольц в разговоре с Путиным озвучил известную позицию по Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в разговоре с президентом России Владимиром Путиным озвучил свою позицию по Украине, которая известна и каждый раз повторяется... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T20:04
2024-11-15T20:04
2024-11-15T20:04
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в разговоре с президентом России Владимиром Путиным озвучил свою позицию по Украине, которая известна и каждый раз повторяется представителями Европы как мантра, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Шольц возобновил свою позицию, собственно, которая хорошо известна, которая повторяется как мантра всеми европейскими представителями по несколько раз в день", - сообщил Песков, комментируя разговор лидеров журналисту Павлу Зарубину. Видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста.
https://ria.ru/20241115/lavrov-1984072798.html
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Россия, Германия, Украина, Олаф Шольц, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире
Песков: Шольц в разговоре с Путиным озвучил известную позицию по Украине
Песков: Шольц в разговоре с Путиным озвучил известную позицию Европы по Украине