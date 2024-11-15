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Песков: Шольц в разговоре с Путиным озвучил известную позицию по Украине - РИА Новости, 15.11.2024
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20:04 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/sholts-1984073105.html
Песков: Шольц в разговоре с Путиным озвучил известную позицию по Украине
Песков: Шольц в разговоре с Путиным озвучил известную позицию по Украине - РИА Новости, 15.11.2024
Песков: Шольц в разговоре с Путиным озвучил известную позицию по Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в разговоре с президентом России Владимиром Путиным озвучил свою позицию по Украине, которая известна и каждый раз повторяется... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T20:04
2024-11-15T20:04
россия
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украина
олаф шольц
дмитрий песков
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в разговоре с президентом России Владимиром Путиным озвучил свою позицию по Украине, которая известна и каждый раз повторяется представителями Европы как мантра, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Шольц возобновил свою позицию, собственно, которая хорошо известна, которая повторяется как мантра всеми европейскими представителями по несколько раз в день", - сообщил Песков, комментируя разговор лидеров журналисту Павлу Зарубину. Видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста.
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россия, германия, украина, олаф шольц, дмитрий песков, владимир путин, в мире
Россия, Германия, Украина, Олаф Шольц, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире
Песков: Шольц в разговоре с Путиным озвучил известную позицию по Украине

Песков: Шольц в разговоре с Путиным озвучил известную позицию Европы по Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в разговоре с президентом России Владимиром Путиным озвучил свою позицию по Украине, которая известна и каждый раз повторяется представителями Европы как мантра, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Шольц возобновил свою позицию, собственно, которая хорошо известна, которая повторяется как мантра всеми европейскими представителями по несколько раз в день", - сообщил Песков, комментируя разговор лидеров журналисту Павлу Зарубину.
Видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Лавров прокомментировал разговор Путина и Шольца
Вчера, 20:02
 
РоссияГерманияУкраинаОлаф ШольцДмитрий ПесковВладимир ПутинВ мире
 
 
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