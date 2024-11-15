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ЕС не против контактов Шольца с Путиным, сообщил источник - РИА Новости, 15.11.2024
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18:50 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/sholts-1984057830.html
ЕС не против контактов Шольца с Путиным, сообщил источник
ЕС не против контактов Шольца с Путиным, сообщил источник - РИА Новости, 15.11.2024
ЕС не против контактов Шольца с Путиным, сообщил источник
В ЕС заявили, что не располагают данными о разговоре канцлера Германии Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным, но в Брюсселе не имеют ничего... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T18:50
2024-11-15T18:50
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. В ЕС заявили, что не располагают данными о разговоре канцлера Германии Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным, но в Брюсселе не имеют ничего против таких контактов, сообщил журналистам высокопоставленный европейский источник. Пресс-служба Кремля и Берлин в пятницу подтвердили проведение телефонного разговора между канцлером Германии и российским лидером. Он состоялся по инициативе немецкой стороны. "У меня нет информации о том, состоялся ли этот разговор… В любом случае, у нас нет каких-либо мер, которые бы запрещали такие контакты", - сказал источник.
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в мире, германия, россия, брюссель, олаф шольц, владимир путин, евросоюз
В мире, Германия, Россия, Брюссель, Олаф Шольц, Владимир Путин, Евросоюз
ЕС не против контактов Шольца с Путиным, сообщил источник

Источник сообщил, что в ЕС не возражают против контактов Шольца с Путиным

© AP Photo / Markus SchreiberОлаф Шольц
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Олаф Шольц. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. В ЕС заявили, что не располагают данными о разговоре канцлера Германии Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным, но в Брюсселе не имеют ничего против таких контактов, сообщил журналистам высокопоставленный европейский источник.
Пресс-служба Кремля и Берлин в пятницу подтвердили проведение телефонного разговора между канцлером Германии и российским лидером. Он состоялся по инициативе немецкой стороны.
"У меня нет информации о том, состоялся ли этот разговор… В любом случае, у нас нет каких-либо мер, которые бы запрещали такие контакты", - сказал источник.
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В миреГерманияРоссияБрюссельОлаф ШольцВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
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