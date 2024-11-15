Рейтинг@Mail.ru
Путин и Шольц договорились поддерживать контакт, сообщил источник - РИА Новости, 15.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:51 15.11.2024 (обновлено: 17:55 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/sholts-1984045642.html
Путин и Шольц договорились поддерживать контакт, сообщил источник
Путин и Шольц договорились поддерживать контакт, сообщил источник - РИА Новости, 15.11.2024
Путин и Шольц договорились поддерживать контакт, сообщил источник
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент России Владимир Путин в ходе проведённого в пятницу телефонного разговора договорились в дальнейшем поддерживать контакт,... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T17:51
2024-11-15T17:55
германия
евросоюз
нато
олаф шольц
россия
в мире
владимир путин
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772916050_0:246:3203:2047_1920x0_80_0_0_a2d3ae974493e5c7b995b70c1a98dd35.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент России Владимир Путин в ходе проведённого в пятницу телефонного разговора договорились в дальнейшем поддерживать контакт, сообщил источник в правительственных кругах ФРГ."Канцлер и президент России договорились и далее поддерживать контакт", - сообщил источник.По данным источника, Шольц указал Путину на долгосрочный характер западной поддержки Украины и заявил, что России не следует рассчитывать на то, что время будет на ее стороне."Федеральное правительство обеспечит информирование союзников и партнёров, а также руководство ЕС и НАТО (о содержании разговора - ред.)", - добавил источник.
https://ria.ru/20241112/germaniya-1983170983.html
германия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772916050_0:711:1782:2047_1920x0_80_0_0_42fbbc98557266bebd0f0b86d510df9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, евросоюз, нато, олаф шольц, россия, в мире, владимир путин, украина
Германия, Евросоюз, НАТО, Олаф Шольц, Россия, В мире, Владимир Путин, Украина
Путин и Шольц договорились поддерживать контакт, сообщил источник

Путин и Шольц во время телефонного разговора договорились поддерживать контакт

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент России Владимир Путин в ходе проведённого в пятницу телефонного разговора договорились в дальнейшем поддерживать контакт, сообщил источник в правительственных кругах ФРГ.
"Канцлер и президент России договорились и далее поддерживать контакт", - сообщил источник.
По данным источника, Шольц указал Путину на долгосрочный характер западной поддержки Украины и заявил, что России не следует рассчитывать на то, что время будет на ее стороне.
"Федеральное правительство обеспечит информирование союзников и партнёров, а также руководство ЕС и НАТО (о содержании разговора - ред.)", - добавил источник.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Германия оказалась между Трампом и Украиной
12 ноября, 08:00
 
ГерманияЕвросоюзНАТООлаф ШольцРоссияВ миреВладимир ПутинУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Протестующие, захватившие парламент Абхазии, на фоне слухов о возможной попытке силовиков отбить здание, готовятся обороняться и возводят баррикады перед нимБеспорядки в АбхазииВчера, 16:25
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала