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Путин и Шольц договорились поддерживать контакт, сообщил источник
Путин и Шольц договорились поддерживать контакт, сообщил источник - РИА Новости, 15.11.2024
Путин и Шольц договорились поддерживать контакт, сообщил источник
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент России Владимир Путин в ходе проведённого в пятницу телефонного разговора договорились в дальнейшем поддерживать контакт,... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T17:51
2024-11-15T17:51
2024-11-15T17:55
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент России Владимир Путин в ходе проведённого в пятницу телефонного разговора договорились в дальнейшем поддерживать контакт, сообщил источник в правительственных кругах ФРГ."Канцлер и президент России договорились и далее поддерживать контакт", - сообщил источник.По данным источника, Шольц указал Путину на долгосрочный характер западной поддержки Украины и заявил, что России не следует рассчитывать на то, что время будет на ее стороне."Федеральное правительство обеспечит информирование союзников и партнёров, а также руководство ЕС и НАТО (о содержании разговора - ред.)", - добавил источник.
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германия, евросоюз, нато, олаф шольц, россия, в мире, владимир путин, украина
Германия, Евросоюз, НАТО, Олаф Шольц, Россия, В мире, Владимир Путин, Украина
Путин и Шольц договорились поддерживать контакт, сообщил источник
Путин и Шольц во время телефонного разговора договорились поддерживать контакт