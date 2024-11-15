https://ria.ru/20241115/sholts-1984045642.html

Путин и Шольц договорились поддерживать контакт, сообщил источник

Путин и Шольц договорились поддерживать контакт, сообщил источник - РИА Новости, 15.11.2024

Путин и Шольц договорились поддерживать контакт, сообщил источник

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент России Владимир Путин в ходе проведённого в пятницу телефонного разговора договорились в дальнейшем поддерживать контакт,... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T17:51

2024-11-15T17:51

2024-11-15T17:55

германия

евросоюз

нато

олаф шольц

россия

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владимир путин

украина

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент России Владимир Путин в ходе проведённого в пятницу телефонного разговора договорились в дальнейшем поддерживать контакт, сообщил источник в правительственных кругах ФРГ."Канцлер и президент России договорились и далее поддерживать контакт", - сообщил источник.По данным источника, Шольц указал Путину на долгосрочный характер западной поддержки Украины и заявил, что России не следует рассчитывать на то, что время будет на ее стороне."Федеральное правительство обеспечит информирование союзников и партнёров, а также руководство ЕС и НАТО (о содержании разговора - ред.)", - добавил источник.

https://ria.ru/20241112/germaniya-1983170983.html

германия

россия

украина

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2024

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германия, евросоюз, нато, олаф шольц, россия, в мире, владимир путин, украина