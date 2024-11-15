https://ria.ru/20241115/sholts--1984010662.html

Шольц собирается позвонить Путину в пятницу, пишет Bloomberg

Шольц собирается позвонить Путину в пятницу, пишет Bloomberg - РИА Новости, 15.11.2024

Шольц собирается позвонить Путину в пятницу, пишет Bloomberg

Канцлер ФРГ Олаф Шольц собирается созвониться с Владимиром Путиным, сообщил Bloomberg. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T15:57

2024-11-15T15:57

2024-11-15T16:32

олаф шольц

в мире

владимир путин

россия

германия

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц собирается созвониться с Владимиром Путиным, сообщил Bloomberg."Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц планируют провести в пятницу телефонный разговор, как сообщает знакомый с ситуацией человек на условиях анонимности", — пишет агентство.О планах пообщаться с российским лидером Шольц заявил в начале недели в интервью телеканалу ARD. Он пояснил, что скоро настанет "подходящее время" для разговора с Путиным. Канцлер отмечал, что уже давно проводит многочисленные контакты, которые должны предшествовать такому диалогу.Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что Москва пока не получала никаких сигналов из Берлина о подготовке разговора. При этом он напомнил, что Путин на Валдайском форуме в очередной раз обозначил свою открытость ко всем контактам.По данным с официального сайта президента России, последний на сегодняшний день разговор Путина и Шольца состоялся 2 декабря 2022 года, его главной темой стала ситуация на Украине.

https://ria.ru/20241107/putin-1982554502.html

https://ria.ru/20241025/modi-1980127831.html

россия

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олаф шольц, в мире, владимир путин, россия, германия