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Шольц собирается позвонить Путину в пятницу, пишет Bloomberg - РИА Новости, 15.11.2024
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15:57 15.11.2024 (обновлено: 16:32 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/sholts--1984010662.html
Шольц собирается позвонить Путину в пятницу, пишет Bloomberg
Шольц собирается позвонить Путину в пятницу, пишет Bloomberg - РИА Новости, 15.11.2024
Шольц собирается позвонить Путину в пятницу, пишет Bloomberg
Канцлер ФРГ Олаф Шольц собирается созвониться с Владимиром Путиным, сообщил Bloomberg. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T15:57
2024-11-15T16:32
олаф шольц
в мире
владимир путин
россия
германия
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц собирается созвониться с Владимиром Путиным, сообщил Bloomberg."Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц планируют провести в пятницу телефонный разговор, как сообщает знакомый с ситуацией человек на условиях анонимности", — пишет агентство.О планах пообщаться с российским лидером Шольц заявил в начале недели в интервью телеканалу ARD. Он пояснил, что скоро настанет "подходящее время" для разговора с Путиным. Канцлер отмечал, что уже давно проводит многочисленные контакты, которые должны предшествовать такому диалогу.Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что Москва пока не получала никаких сигналов из Берлина о подготовке разговора. При этом он напомнил, что Путин на Валдайском форуме в очередной раз обозначил свою открытость ко всем контактам.По данным с официального сайта президента России, последний на сегодняшний день разговор Путина и Шольца состоялся 2 декабря 2022 года, его главной темой стала ситуация на Украине.
https://ria.ru/20241107/putin-1982554502.html
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олаф шольц, в мире, владимир путин, россия, германия
Олаф Шольц, В мире, Владимир Путин, Россия, Германия
Шольц собирается позвонить Путину в пятницу, пишет Bloomberg

Bloomberg: Шольц проведет телефонный разговор с Путиным в пятницу

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц собирается созвониться с Владимиром Путиным, сообщил Bloomberg.
"Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц планируют провести в пятницу телефонный разговор, как сообщает знакомый с ситуацией человек на условиях анонимности", — пишет агентство.
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О планах пообщаться с российским лидером Шольц заявил в начале недели в интервью телеканалу ARD. Он пояснил, что скоро настанет "подходящее время" для разговора с Путиным. Канцлер отмечал, что уже давно проводит многочисленные контакты, которые должны предшествовать такому диалогу.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что Москва пока не получала никаких сигналов из Берлина о подготовке разговора. При этом он напомнил, что Путин на Валдайском форуме в очередной раз обозначил свою открытость ко всем контактам.
По данным с официального сайта президента России, последний на сегодняшний день разговор Путина и Шольца состоялся 2 декабря 2022 года, его главной темой стала ситуация на Украине.
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Олаф ШольцВ миреВладимир ПутинРоссияГермания
 
 
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