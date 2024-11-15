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Арестованному главе департамента "Ростелекома" грозит до десяти лет колонии - РИА Новости, 15.11.2024
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10:11 15.11.2024 (обновлено: 10:31 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/shadrin-1983894870.html
Арестованному главе департамента "Ростелекома" грозит до десяти лет колонии
Арестованному главе департамента "Ростелекома" грозит до десяти лет колонии - РИА Новости, 15.11.2024
Арестованному главе департамента "Ростелекома" грозит до десяти лет колонии
Арестованному директору департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО "Ростелеком" Владимиру Шадрину грозит до 10 РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T10:11
2024-11-15T10:31
происшествия
технологии
ростелеком
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Арестованному директору департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО "Ростелеком" Владимиру Шадрину грозит до 10 лет колонии по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Накануне Басманный суд Москвы арестовал Шадрина до 12 января по части 4 статьи 159 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет колонии, в том числе с наложением штрафа до одного миллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех лет. Согласно информации на официальном сайте компании, Шадрин занимал должность директора департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО "Ростелеком". В пресс-службе компании заявили РИА Новости, что знают о ситуации и сотрудничают с правоохранительными органами. Остальные детали сообщить отказались. Кроме того, суд арестовал гендиректора компании "Комплайн софт" Антона Менчица по аналогичной статье. Как писала газета "Коммерсант", оба фигуранта могут быть причастны к хищению 180 миллионов рублей, которые выделялись на закупку лицензий для программного обеспечения.
https://ria.ru/20241010/kaliningrad-1977470600.html
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происшествия, технологии, ростелеком
Происшествия, Технологии, Ростелеком
Арестованному главе департамента "Ростелекома" грозит до десяти лет колонии

Главе департамента "Ростелекома" Шадрину грозит до 10 лет за мошенничество

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramВладимир Шадрин в зале суда
Владимир Шадрин в зале суда - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Владимир Шадрин в зале суда
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Арестованному директору департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО "Ростелеком" Владимиру Шадрину грозит до 10 лет колонии по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Накануне Басманный суд Москвы арестовал Шадрина до 12 января по части 4 статьи 159 УК РФ.
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Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет колонии, в том числе с наложением штрафа до одного миллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех лет.
Согласно информации на официальном сайте компании, Шадрин занимал должность директора департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО "Ростелеком".
В пресс-службе компании заявили РИА Новости, что знают о ситуации и сотрудничают с правоохранительными органами. Остальные детали сообщить отказались.
Кроме того, суд арестовал гендиректора компании "Комплайн софт" Антона Менчица по аналогичной статье.
Как писала газета "Коммерсант", оба фигуранта могут быть причастны к хищению 180 миллионов рублей, которые выделялись на закупку лицензий для программного обеспечения.
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