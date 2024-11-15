https://ria.ru/20241115/shadrin-1983894870.html

Арестованному главе департамента "Ростелекома" грозит до десяти лет колонии

Арестованному главе департамента "Ростелекома" грозит до десяти лет колонии - РИА Новости, 15.11.2024

Арестованному главе департамента "Ростелекома" грозит до десяти лет колонии

Арестованному директору департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО "Ростелеком" Владимиру Шадрину грозит до 10 РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T10:11

2024-11-15T10:11

2024-11-15T10:31

происшествия

технологии

ростелеком

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Арестованному директору департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО "Ростелеком" Владимиру Шадрину грозит до 10 лет колонии по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Накануне Басманный суд Москвы арестовал Шадрина до 12 января по части 4 статьи 159 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет колонии, в том числе с наложением штрафа до одного миллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех лет. Согласно информации на официальном сайте компании, Шадрин занимал должность директора департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО "Ростелеком". В пресс-службе компании заявили РИА Новости, что знают о ситуации и сотрудничают с правоохранительными органами. Остальные детали сообщить отказались. Кроме того, суд арестовал гендиректора компании "Комплайн софт" Антона Менчица по аналогичной статье. Как писала газета "Коммерсант", оба фигуранта могут быть причастны к хищению 180 миллионов рублей, которые выделялись на закупку лицензий для программного обеспечения.

https://ria.ru/20241010/kaliningrad-1977470600.html

https://ria.ru/20240826/proizvoditeli-1968138251.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, технологии, ростелеком