https://ria.ru/20241115/servis-1983943438.html

Новый сервис учета алкоголя появился для бизнеса на регпортале Подмосковья

Новый сервис учета алкоголя появился для бизнеса на регпортале Подмосковья - РИА Новости, 15.11.2024

Новый сервис учета алкоголя появился для бизнеса на регпортале Подмосковья

Новый онлайн-сервис для предпринимателей запустили на регпортале Подмосковья, он позволяет получить доступ в Единую государственную информационную систему учета РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T13:13

2024-11-15T13:13

2024-11-15T13:13

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Новый онлайн-сервис для предпринимателей запустили на регпортале Подмосковья, он позволяет получить доступ в Единую государственную информационную систему учета алкогольной продукции (ЕГАИС) в электронном виде, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "Новый электронный сервис предназначен для компаний, у которых аннулирована лицензия и или прекращено ее действие. В этом случае можно подать электронное заявление на предоставление доступа в систему ЕГАИС для списания остатков алкогольной продукции и ее возврата поставщикам. Новшество поможет избежать ошибок при заполнении заявления, позволит быстрее получить доступ к системе, сократит время проверки сведений", – отметила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что нагрузка на сотрудников, которые были ответственны за данное направление работы, снизится благодаря тому, что заявление будет рассматриваться автоматически. Сервис "Предоставление доступа в ЕГАИС" доступен на региональном портале в разделе "Развитие бизнеса" – "Лицензирование и разрешения". Воспользоваться им бесплатно могут юридические лица.

https://ria.ru/20240412/onlayn-servis-1939613075.html

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московская область (подмосковье)