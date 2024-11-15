В Сербии объяснили, почему Белград не вводит антироссийские санкции
Министр Попович: вводить санкции против России было бы не по-братски
Здание парламента Сербии. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 15 ноя – РИА Новости. Сербия не вводит санкции против России, потому что такой шаг не соответствует традиции братских отношений двух народов и государств, заявил министр без портфеля, отвечающий за международное экономическое сотрудничество и сферу общественного положения церкви в стране и за границей Ненад Попович.
В пятницу в правительственном комплексе "Палата Сербия" в Белграде под эгидой кабинета Поповича проходит конференция "100 лет Свято-Троицкого храма Подворья РПЦ в Белграде и связи с Сербской православной церковью".
Во вступительном слове сербский министр напомнил, что король Югославии Александр Карагеоргиевич 100 лет назад принял эмиграцию из России и оказал ей всестороннюю помощь и братское гостеприимство, свидетельством чему стал построенный тогда храм Святой Троицы.
"Эти отношения сейчас, возможно, ещё крепче и сильнее, чем когда-либо ранее, благодаря президенту Сербии Александру Вучичу и президенту РФ Владимиру Путину. Под их руководством отношения двух государств в последние годы значительно развились, как и сотрудничество во всех сферах от экономики и энергетики до культуры и образования. Они вместе показали, как построить отношения, основанные на братской солидарности и взаимоуважении. В подтверждение этого Сербия как верный и уважаемый союзник России отказывается вводить санкции против своих братьев, российских друзей, руководствуясь принципом, что не может брат вводить санкции против брата", - заявил собравшимся член сербского правительства.
В конференции в правительственном комплексе "Палата Сербия" участвуют министр Попович, посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко, викарий патриарха Сербского епископ Егарски Нектарий, настоятель Подворья РПЦ в Белграде протоиерей Виталий Тарасьев, представители духовенства и местных властей. Ожидается и участие председателя отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Антония.
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