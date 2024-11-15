https://ria.ru/20241115/sanktsii-1984030633.html
Источник: главы МИД ЕС 18 ноября обсудят 15-й пакет антироссийских санкций
Источник: главы МИД ЕС 18 ноября обсудят 15-й пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 15.11.2024
Источник: главы МИД ЕС 18 ноября обсудят 15-й пакет антироссийских санкций
Главы МИД стран ЕС на заседании в Брюсселе 18 ноября обсудят 15-й пакет санкций против РФ и наполнение нового антироссийского режима санкций за так называемую... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T16:46
2024-11-15T16:46
2024-11-15T16:49
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
реакция на санкции
экономика
иран
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. Главы МИД стран ЕС на заседании в Брюсселе 18 ноября обсудят 15-й пакет санкций против РФ и наполнение нового антироссийского режима санкций за так называемую дестабилизацию ситуации за рубежом, а также расширение санкций против Ирана за сотрудничество с Россией, сообщил журналистам высокопоставленный источник в ЕС."По вопросу санкций: у нас есть принципиальное соглашение по новому пакету против Ирана за ракетное сотрудничество с Россией, мы также ждем предложения для нового режима против России за дестабилизацию ситуации, и мы также обсуждаем 15-й пакет санкций против России", - сказал он.
https://ria.ru/20241113/sanktsii-1983276495.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, санкции в отношении россии, реакция на санкции, экономика, иран, брюссель
Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Реакция на санкции, Экономика, Иран, Брюссель
Источник: главы МИД ЕС 18 ноября обсудят 15-й пакет антироссийских санкций
Главы МИД стран ЕС 18 ноября обсудят новые санкции против России и Ирана