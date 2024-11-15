https://ria.ru/20241115/sanktsii-1984030633.html

Источник: главы МИД ЕС 18 ноября обсудят 15-й пакет антироссийских санкций

Источник: главы МИД ЕС 18 ноября обсудят 15-й пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 15.11.2024

Источник: главы МИД ЕС 18 ноября обсудят 15-й пакет антироссийских санкций

Главы МИД стран ЕС на заседании в Брюсселе 18 ноября обсудят 15-й пакет санкций против РФ и наполнение нового антироссийского режима санкций за так называемую... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T16:46

2024-11-15T16:46

2024-11-15T16:49

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

реакция на санкции

экономика

иран

брюссель

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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. Главы МИД стран ЕС на заседании в Брюсселе 18 ноября обсудят 15-й пакет санкций против РФ и наполнение нового антироссийского режима санкций за так называемую дестабилизацию ситуации за рубежом, а также расширение санкций против Ирана за сотрудничество с Россией, сообщил журналистам высокопоставленный источник в ЕС."По вопросу санкций: у нас есть принципиальное соглашение по новому пакету против Ирана за ракетное сотрудничество с Россией, мы также ждем предложения для нового режима против России за дестабилизацию ситуации, и мы также обсуждаем 15-й пакет санкций против России", - сказал он.

https://ria.ru/20241113/sanktsii-1983276495.html

россия

иран

брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, евросоюз, санкции в отношении россии, реакция на санкции, экономика, иран, брюссель