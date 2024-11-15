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Источник: главы МИД ЕС 18 ноября обсудят 15-й пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 15.11.2024
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16:46 15.11.2024 (обновлено: 16:49 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/sanktsii-1984030633.html
Источник: главы МИД ЕС 18 ноября обсудят 15-й пакет антироссийских санкций
Источник: главы МИД ЕС 18 ноября обсудят 15-й пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 15.11.2024
Источник: главы МИД ЕС 18 ноября обсудят 15-й пакет антироссийских санкций
Главы МИД стран ЕС на заседании в Брюсселе 18 ноября обсудят 15-й пакет санкций против РФ и наполнение нового антироссийского режима санкций за так называемую... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T16:46
2024-11-15T16:49
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
реакция на санкции
экономика
иран
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. Главы МИД стран ЕС на заседании в Брюсселе 18 ноября обсудят 15-й пакет санкций против РФ и наполнение нового антироссийского режима санкций за так называемую дестабилизацию ситуации за рубежом, а также расширение санкций против Ирана за сотрудничество с Россией, сообщил журналистам высокопоставленный источник в ЕС."По вопросу санкций: у нас есть принципиальное соглашение по новому пакету против Ирана за ракетное сотрудничество с Россией, мы также ждем предложения для нового режима против России за дестабилизацию ситуации, и мы также обсуждаем 15-й пакет санкций против России", - сказал он.
https://ria.ru/20241113/sanktsii-1983276495.html
россия
иран
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россия, евросоюз, санкции в отношении россии, реакция на санкции, экономика, иран, брюссель
Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Реакция на санкции, Экономика, Иран, Брюссель
Источник: главы МИД ЕС 18 ноября обсудят 15-й пакет антироссийских санкций

Главы МИД стран ЕС 18 ноября обсудят новые санкции против России и Ирана

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. Главы МИД стран ЕС на заседании в Брюсселе 18 ноября обсудят 15-й пакет санкций против РФ и наполнение нового антироссийского режима санкций за так называемую дестабилизацию ситуации за рубежом, а также расширение санкций против Ирана за сотрудничество с Россией, сообщил журналистам высокопоставленный источник в ЕС.
"По вопросу санкций: у нас есть принципиальное соглашение по новому пакету против Ирана за ракетное сотрудничество с Россией, мы также ждем предложения для нового режима против России за дестабилизацию ситуации, и мы также обсуждаем 15-й пакет санкций против России", - сказал он.
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