Рейтинг@Mail.ru
В США могут запретить сделки с Газпромбанком, пишут СМИ - РИА Новости, 15.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 15.11.2024 (обновлено: 15:22 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/sanktsii-1983987073.html
В США могут запретить сделки с Газпромбанком, пишут СМИ
В США могут запретить сделки с Газпромбанком, пишут СМИ - РИА Новости, 15.11.2024
В США могут запретить сделки с Газпромбанком, пишут СМИ
США в рамках новых санкций против РФ могут запретить своим банкам вести дела с Газпромбанком, сообщает газета Nikkei Asia со ссылкой на источники. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T15:03
2024-11-15T15:22
в мире
россия
сша
вашингтон (штат)
джо байден
владимир путин
газпромбанк
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595645901_0:13:1280:733_1920x0_80_0_0_37fb015c67e09b91c185394628d6185e.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. США в рамках новых санкций против РФ могут запретить своим банкам вести дела с Газпромбанком, сообщает газета Nikkei Asia со ссылкой на источники.Ранее агентство Блумберг сообщало, что США к концу ноября планируют ввести санкции против России и КНДР."Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность дополнительных финансовых санкций против России... Белый дом делает шаги в сторону запрета американским банкам вести дела с Газпромбанком", - говорится в сообщении газеты.Отмечается также, что Вашингтон уведомил страны "Большой семёрки" (G7), что примет решение об этой мере не раньше конца ноября.Также, по данным издания, когда японские компании закупают сжиженный природный газ, они иногда направляют средства в российские банки через американские финансовые организации. И если новые санкции скажутся на этих переводах, Япония может попросить об исключении на сделки с Газпромбанком для своих компаний.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://ria.ru/20241115/rogov-1983873128.html
https://ria.ru/20241114/ssha-1983839291.html
россия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595645901_144:0:1280:852_1920x0_80_0_0_d4051e15cd7a2db3b717781464cb10fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, вашингтон (штат), джо байден, владимир путин, газпромбанк, g7
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Джо Байден, Владимир Путин, Газпромбанк, G7
В США могут запретить сделки с Газпромбанком, пишут СМИ

СМИ: США в рамках новых санкций против РФ могут запретить сделки с Газпромбанком

© Фото : пресс-служба ГазпромбанкаВ офисе "Газпромбанка"
В офисе Газпромбанка - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Фото : пресс-служба Газпромбанка
В офисе "Газпромбанка". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. США в рамках новых санкций против РФ могут запретить своим банкам вести дела с Газпромбанком, сообщает газета Nikkei Asia со ссылкой на источники.
Ранее агентство Блумберг сообщало, что США к концу ноября планируют ввести санкции против России и КНДР.
Председатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Рогов рассказал, как научился извлекать выгоду из западных санкций
Вчера, 06:48
"Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность дополнительных финансовых санкций против России... Белый дом делает шаги в сторону запрета американским банкам вести дела с Газпромбанком", - говорится в сообщении газеты.
Отмечается также, что Вашингтон уведомил страны "Большой семёрки" (G7), что примет решение об этой мере не раньше конца ноября.
Также, по данным издания, когда японские компании закупают сжиженный природный газ, они иногда направляют средства в российские банки через американские финансовые организации. И если новые санкции скажутся на этих переводах, Япония может попросить об исключении на сделки с Газпромбанком для своих компаний.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
США ввели санкции против 26 компаний, связанных с сирийским конгломератом
14 ноября, 20:15
 
В миреРоссияСШАВашингтон (штат)Джо БайденВладимир ПутинГазпромбанкG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Протестующие, захватившие парламент Абхазии, на фоне слухов о возможной попытке силовиков отбить здание, готовятся обороняться и возводят баррикады перед нимБеспорядки в АбхазииВчера, 16:25
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала