https://ria.ru/20241115/sanktsii-1983987073.html

В США могут запретить сделки с Газпромбанком, пишут СМИ

В США могут запретить сделки с Газпромбанком, пишут СМИ - РИА Новости, 15.11.2024

В США могут запретить сделки с Газпромбанком, пишут СМИ

США в рамках новых санкций против РФ могут запретить своим банкам вести дела с Газпромбанком, сообщает газета Nikkei Asia со ссылкой на источники. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T15:03

2024-11-15T15:03

2024-11-15T15:22

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вашингтон (штат)

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газпромбанк

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. США в рамках новых санкций против РФ могут запретить своим банкам вести дела с Газпромбанком, сообщает газета Nikkei Asia со ссылкой на источники.Ранее агентство Блумберг сообщало, что США к концу ноября планируют ввести санкции против России и КНДР."Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность дополнительных финансовых санкций против России... Белый дом делает шаги в сторону запрета американским банкам вести дела с Газпромбанком", - говорится в сообщении газеты.Отмечается также, что Вашингтон уведомил страны "Большой семёрки" (G7), что примет решение об этой мере не раньше конца ноября.Также, по данным издания, когда японские компании закупают сжиженный природный газ, они иногда направляют средства в российские банки через американские финансовые организации. И если новые санкции скажутся на этих переводах, Япония может попросить об исключении на сделки с Газпромбанком для своих компаний.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20241115/rogov-1983873128.html

https://ria.ru/20241114/ssha-1983839291.html

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