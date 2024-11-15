https://ria.ru/20241115/sanatoriy-1983860492.html
Санаторий на Кубани внедрил бережливые технологии по нацпроекту
Санаторий на Кубани внедрил бережливые технологии по нацпроекту - РИА Новости, 15.11.2024
Санаторий на Кубани внедрил бережливые технологии по нацпроекту
Сочинская здравница первой в России внедрила бережливые технологии в рамках нацпроекта "Производительность труда", ускорив на треть сушку текстильных изделий,... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T00:36
2024-11-15T00:36
2024-11-15T00:36
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КРАСНОДАР, 15 ноя – РИА Новости. Сочинская здравница первой в России внедрила бережливые технологии в рамках нацпроекта "Производительность труда", ускорив на треть сушку текстильных изделий, сообщили в администрации Краснодарского края. "Сочинская здравница первой в России внедрила бережливые технологии по нацпроекту "Производительность труда". Сотрудники санатория "Заполярье" совместно с экспертами Регионального центра компетенций практически на треть увеличили объем сушки текстильных изделий", - говорится в сообщении. Отмечается, что санаторий стал первой здравницей, завершившей внедрение бережливых технологий на пилотном потоке в рамках нацпроекта. Сотрудники санатория совместно с экспертами регионального центра компетенций оптимизировали поток оборота текстильных изделий, устранив лишние движения при сортировке белья и погрузочных операциях благодаря использованию обменных тележек. Команда также разработала оптимальный график работы оборудования сушки текстильных изделий, сократив время протекания процесса на 29,1%. Уточняется, что с 2024 года инструменты национального проекта "Производительность труда" доступны организациям туристической отрасли с выручкой от 180 миллионов рублей. Поддержку могут получить гостиницы, кемпинги, коттеджи, санатории, турагентства и туроператоры, ярмарки, парки отдыха, пляжи и аттракционы.
https://realty.ria.ru/20241003/gostinitsy-1976247015.html
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краснодарский край, россия
Краснодарский край, Краснодарский край, Россия
Санаторий на Кубани внедрил бережливые технологии по нацпроекту
Санаторий на Кубани первым в России внедрил бережливые технологии по нацпроекту
КРАСНОДАР, 15 ноя – РИА Новости. Сочинская здравница первой в России внедрила бережливые технологии в рамках нацпроекта "Производительность труда", ускорив на треть сушку текстильных изделий, сообщили в администрации Краснодарского края.
"Сочинская здравница первой в России внедрила бережливые технологии по нацпроекту "Производительность труда". Сотрудники санатория "Заполярье" совместно с экспертами Регионального центра компетенций практически на треть увеличили объем сушки текстильных изделий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что санаторий стал первой здравницей, завершившей внедрение бережливых технологий на пилотном потоке в рамках нацпроекта.
Сотрудники санатория совместно с экспертами регионального центра компетенций оптимизировали поток оборота текстильных изделий, устранив лишние движения при сортировке белья и погрузочных операциях благодаря использованию обменных тележек. Команда также разработала оптимальный график работы оборудования сушки текстильных изделий, сократив время протекания процесса на 29,1%.
Уточняется, что с 2024 года инструменты национального проекта "Производительность труда" доступны организациям туристической отрасли с выручкой от 180 миллионов рублей. Поддержку могут получить гостиницы, кемпинги, коттеджи, санатории, турагентства и туроператоры, ярмарки, парки отдыха, пляжи и аттракционы.