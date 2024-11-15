https://ria.ru/20241115/sanatoriy-1983860492.html

Санаторий на Кубани внедрил бережливые технологии по нацпроекту

Санаторий на Кубани внедрил бережливые технологии по нацпроекту - РИА Новости, 15.11.2024

Санаторий на Кубани внедрил бережливые технологии по нацпроекту

Сочинская здравница первой в России внедрила бережливые технологии в рамках нацпроекта "Производительность труда", ускорив на треть сушку текстильных изделий,... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T00:36

2024-11-15T00:36

2024-11-15T00:36

краснодарский край

краснодарский край

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833680066_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1a92aa086ae8be7dbddee46e246ac291.jpg

КРАСНОДАР, 15 ноя – РИА Новости. Сочинская здравница первой в России внедрила бережливые технологии в рамках нацпроекта "Производительность труда", ускорив на треть сушку текстильных изделий, сообщили в администрации Краснодарского края. "Сочинская здравница первой в России внедрила бережливые технологии по нацпроекту "Производительность труда". Сотрудники санатория "Заполярье" совместно с экспертами Регионального центра компетенций практически на треть увеличили объем сушки текстильных изделий", - говорится в сообщении. Отмечается, что санаторий стал первой здравницей, завершившей внедрение бережливых технологий на пилотном потоке в рамках нацпроекта. Сотрудники санатория совместно с экспертами регионального центра компетенций оптимизировали поток оборота текстильных изделий, устранив лишние движения при сортировке белья и погрузочных операциях благодаря использованию обменных тележек. Команда также разработала оптимальный график работы оборудования сушки текстильных изделий, сократив время протекания процесса на 29,1%. Уточняется, что с 2024 года инструменты национального проекта "Производительность труда" доступны организациям туристической отрасли с выручкой от 180 миллионов рублей. Поддержку могут получить гостиницы, кемпинги, коттеджи, санатории, турагентства и туроператоры, ярмарки, парки отдыха, пляжи и аттракционы.

https://realty.ria.ru/20241003/gostinitsy-1976247015.html

https://ria.ru/20240913/kuban-1972408384.html

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодарский край, россия