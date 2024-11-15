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Участники СВО станут кураторами глав муниципалитетов в Самарской области

Участники СВО станут кураторами глав муниципалитетов в Самарской области - РИА Новости, 15.11.2024

Участники СВО станут кураторами глав муниципалитетов в Самарской области

Участники специальной военной операции станут кураторами глав в муниципалитетах Самарской области, они будут анализировать работу руководителей на местах,... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T22:24

2024-11-15T22:24

2024-11-15T22:24

самарская область

россия

вячеслав федорищев

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САМАРА, 15 ноя - РИА Новости. Участники специальной военной операции станут кураторами глав в муниципалитетах Самарской области, они будут анализировать работу руководителей на местах, сообщили в пресс-службе правительства региона. "Введем институт кураторства. Только есть одна особенность - кураторами глав муниципальных образований станут участники специальной военной операции. Они будут помогать, анализировать работу на местах с полномочиями докладывать в региональное правительство. В этом есть рациональное зерно", - сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на внеочередном заседании Самарской губернской думы. Глава региона отметил, что развитие института кураторства станет продолжением региональной программы "Школа героев", которая была создана по аналогии с федеральной кадровой программой "Время героев". Благодаря региональной программе ветераны, участники СВО и члены их семей смогут получить необходимые навыки и компетенции, чтобы трудиться в Самарской области. Кроме того, Федорищев сообщил о планах создать специальный комитет в администрации губернатора. В его задачи будет входить реализация мероприятий, представляющих возможность жителям, всем участникам хозяйственных и бюджетных процессов давать объективную информацию о коррупционных факторах. Также губернатор акцентировал внимание на взаимодействии с федеральным центром, исполнении и контроле национальных проектов, а также полном исключении коррупционных составляющих. "Наша с вами задача в отношении с федеральным центром - быть по-настоящему эффективными, по-настоящему честными к процессам", - добавил Федорищев.

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самарская область, россия, вячеслав федорищев