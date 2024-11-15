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В Приангарье задержали иностранца, находящегося в международном розыске - РИА Новости, 15.11.2024
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09:02 15.11.2024 (обновлено: 09:11 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/rozysk-1983881297.html
В Приангарье задержали иностранца, находящегося в международном розыске
В Приангарье задержали иностранца, находящегося в международном розыске - РИА Новости, 15.11.2024
В Приангарье задержали иностранца, находящегося в международном розыске
Иностранца из ближнего зарубежья, находящегося в международном розыске по линии Интерпола, задержали в таежном вахтовом поселке на севере Приангарья, сообщает... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T09:02
2024-11-15T09:11
происшествия
россия
иркутская область
бодайбинский район
интерпол
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ИРКУТСК, 15 ноя — РИА Новости. Иностранца из ближнего зарубежья, находящегося в международном розыске по линии Интерпола, задержали в таежном вахтовом поселке на севере Приангарья, сообщает главное управление МВД по Иркутской области. "В Приангарье полицейские задержали иностранца, находящегося в международном розыске по линии Интерпола. Мужчину, скрывавшегося от правосудия в своем государстве, полицейские нашли в вахтовом поселении в отдаленной части сибирской тайги", - говорится в сообщении. Полицейские установили, что 22-летний иностранец совершил тяжкое преступление в отношении несовершеннолетней у себя на родине и в апреле уехал в Россию на заработки. Осенью по каналам Интерпола фигурант был объявлен в международный розыск. Полицейские выяснили, что он находится на севере Приангарья в отдаленной части Бодайбинского района. При этом мигрант имел все необходимые документы для работы на территории РФ. Оперативники при содействии службы безопасности предприятия задержали подозреваемого и доставили в полицию. В настоящее время мужчина находится под арестом, его готовят к экстрадиции.
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россия
иркутская область
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происшествия, россия, иркутская область, бодайбинский район, интерпол
Происшествия, Россия, Иркутская область, Бодайбинский район, Интерпол
В Приангарье задержали иностранца, находящегося в международном розыске

В Приангарье в тайге задержали иностранца, находящегося в международном розыске

© МВД38/Telegram Иностранца из ближнего зарубежья, находящегося в международном розыске по линии Интерпола, задержали в таежном вахтовом поселке на севере Приангарья
 Иностранца из ближнего зарубежья, находящегося в международном розыске по линии Интерпола, задержали в таежном вахтовом поселке на севере Приангарья - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© МВД38/Telegram
Иностранца из ближнего зарубежья, находящегося в международном розыске по линии Интерпола, задержали в таежном вахтовом поселке на севере Приангарья
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ИРКУТСК, 15 ноя — РИА Новости. Иностранца из ближнего зарубежья, находящегося в международном розыске по линии Интерпола, задержали в таежном вахтовом поселке на севере Приангарья, сообщает главное управление МВД по Иркутской области.
"В Приангарье полицейские задержали иностранца, находящегося в международном розыске по линии Интерпола. Мужчину, скрывавшегося от правосудия в своем государстве, полицейские нашли в вахтовом поселении в отдаленной части сибирской тайги", - говорится в сообщении.
Полицейские установили, что 22-летний иностранец совершил тяжкое преступление в отношении несовершеннолетней у себя на родине и в апреле уехал в Россию на заработки. Осенью по каналам Интерпола фигурант был объявлен в международный розыск. Полицейские выяснили, что он находится на севере Приангарья в отдаленной части Бодайбинского района. При этом мигрант имел все необходимые документы для работы на территории РФ. Оперативники при содействии службы безопасности предприятия задержали подозреваемого и доставили в полицию.
В настоящее время мужчина находится под арестом, его готовят к экстрадиции.
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ПроисшествияРоссияИркутская областьБодайбинский районИнтерпол
 
 
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