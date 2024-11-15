https://ria.ru/20241115/rozysk-1983881297.html

В Приангарье задержали иностранца, находящегося в международном розыске

В Приангарье задержали иностранца, находящегося в международном розыске - РИА Новости, 15.11.2024

В Приангарье задержали иностранца, находящегося в международном розыске

Иностранца из ближнего зарубежья, находящегося в международном розыске по линии Интерпола, задержали в таежном вахтовом поселке на севере Приангарья, сообщает... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T09:02

2024-11-15T09:02

2024-11-15T09:11

происшествия

россия

иркутская область

бодайбинский район

интерпол

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ИРКУТСК, 15 ноя — РИА Новости. Иностранца из ближнего зарубежья, находящегося в международном розыске по линии Интерпола, задержали в таежном вахтовом поселке на севере Приангарья, сообщает главное управление МВД по Иркутской области. "В Приангарье полицейские задержали иностранца, находящегося в международном розыске по линии Интерпола. Мужчину, скрывавшегося от правосудия в своем государстве, полицейские нашли в вахтовом поселении в отдаленной части сибирской тайги", - говорится в сообщении. Полицейские установили, что 22-летний иностранец совершил тяжкое преступление в отношении несовершеннолетней у себя на родине и в апреле уехал в Россию на заработки. Осенью по каналам Интерпола фигурант был объявлен в международный розыск. Полицейские выяснили, что он находится на севере Приангарья в отдаленной части Бодайбинского района. При этом мигрант имел все необходимые документы для работы на территории РФ. Оперативники при содействии службы безопасности предприятия задержали подозреваемого и доставили в полицию. В настоящее время мужчина находится под арестом, его готовят к экстрадиции.

https://ria.ru/20241030/moshennik-1980815929.html

россия

иркутская область

бодайбинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, иркутская область, бодайбинский район, интерпол