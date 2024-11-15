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Россия совместно с зарубежными странами производит весь спектр оружия - РИА Новости, 15.11.2024
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03:17 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/rosoboroneksport-1983866156.html
Россия совместно с зарубежными странами производит весь спектр оружия
Россия совместно с зарубежными странами производит весь спектр оружия - РИА Новости, 15.11.2024
Россия совместно с зарубежными странами производит весь спектр оружия
"Рособоронэкспорт" совместно со странами Азии, Африки и Латинской Америки производит стрелковое оружие и патроны, бронетехнику, самолеты, вертолеты, средства... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T03:17
2024-11-15T03:17
александр михеев
рособоронэкспорт
брамос
ввс индии
латинская америка
россия
африка
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" совместно со странами Азии, Африки и Латинской Америки производит стрелковое оружие и патроны, бронетехнику, самолеты, вертолеты, средства ПВО, заявил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на полях проходящего в Джухае (КНР) авиакосмического салона Airshow China 2024. В частности, примером такого сотрудничества является компания "Брамос" (совместное российско-индийское предприятие), где создаются одноименные крылатые ракеты для ВМС и ВВС Индии. Заключен первый экспортный контракт на поставку таких ракет на Филиппины. "В настоящее время "Рособоронэкспорт" реализует проекты технологического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке. Они касаются производства и совместных разработок с партнерами стрелкового оружия и патронов, бронетехники, самолетов, вертолетов, средств ПВО", - сказал Михеев.
https://ria.ru/20241115/rosoboroneksport-1983865590.html
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александр михеев, рособоронэкспорт, брамос, ввс индии, латинская америка, россия, африка
Александр Михеев, Рособоронэкспорт, Брамос, ВВС Индии, Латинская Америка, Россия, Африка
Россия совместно с зарубежными странами производит весь спектр оружия

"Рособоронэкспорт": РФ с зарубежными странами производит весь спектр оружия

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСтенд Рособоронэкспорта на выставке Международного авиационно-космического салона МАКС-2021
Стенд Рособоронэкспорта на выставке Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Стенд Рособоронэкспорта на выставке Международного авиационно-космического салона МАКС-2021. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" совместно со странами Азии, Африки и Латинской Америки производит стрелковое оружие и патроны, бронетехнику, самолеты, вертолеты, средства ПВО, заявил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на полях проходящего в Джухае (КНР) авиакосмического салона Airshow China 2024.
В частности, примером такого сотрудничества является компания "Брамос" (совместное российско-индийское предприятие), где создаются одноименные крылатые ракеты для ВМС и ВВС Индии. Заключен первый экспортный контракт на поставку таких ракет на Филиппины.
Стенд АО Рособоронэкспорт на выставке Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
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"В настоящее время "Рособоронэкспорт" реализует проекты технологического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке. Они касаются производства и совместных разработок с партнерами стрелкового оружия и патронов, бронетехники, самолетов, вертолетов, средств ПВО", - сказал Михеев.
 
Александр МихеевРособоронэкспортБрамосВВС ИндииЛатинская АмерикаРоссияАфрика
 
 
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