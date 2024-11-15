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АКРА повысило кредитный рейтинг Росэксимбанка до уровня "AA+(RU)" - РИА Новости, 15.11.2024
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14:46 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/roseksimbank-1983981601.html
АКРА повысило кредитный рейтинг Росэксимбанка до уровня "AA+(RU)"
АКРА повысило кредитный рейтинг Росэксимбанка до уровня "AA+(RU)" - РИА Новости, 15.11.2024
АКРА повысило кредитный рейтинг Росэксимбанка до уровня "AA+(RU)"
Рейтинговое агентство АКРА повысило рейтинг кредитоспособности АО "Росэксимбанк" до уровня "AA+(RU)", прогноз - "стабильный", ранее у банка действовал рейтинг... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T14:46
2024-11-15T14:46
экономика
петр засельский
росэксимбанк
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
эксперт ра
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Рейтинговое агентство АКРА повысило рейтинг кредитоспособности АО "Росэксимбанк" до уровня "AA+(RU)", прогноз - "стабильный", ранее у банка действовал рейтинг на уровне "AA(RU)" с позитивным прогнозом, сообщает финансовая организация.В релизе агентство отмечает улучшение оценки риск-профиля, связанное со снижением доли проблемной задолженности в кредитном портфеле, удовлетворительный бизнес-профиль, сильную достаточность капитала, адекватную оценку фондирования и ликвидности.Позитивное влияние на рейтинг оказывает возможность получения поддержки со стороны акционеров.Это уже второе повышение рейтинга банка в этом году – в сентябре рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности Росэксимбанка до уровня "ruAA+", со стабильным прогнозом."Последовательное повышение кредитного рейтинга уже вторым рейтинговым агентством подтверждает правильность выбранной стратегии. Банк помогает множеству компаний интегрироваться в мировую экономику, укреплять позиции на международных рынках и реализовывать значимые для страны проекты", - отметил председатель правления АО "Росэксимбанк" Петр Засельский.
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экономика, петр засельский, росэксимбанк, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), эксперт ра
Экономика, Петр Засельский, Росэксимбанк, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), Эксперт РА

АКРА повысило кредитный рейтинг Росэксимбанка до уровня "AA+(RU)"

© Фото : АО РОСЭКСИМБАНКЛоготип АО РОСЭКСИМБАНК
Логотип АО РОСЭКСИМБАНК - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Фото : АО РОСЭКСИМБАНК
Логотип АО РОСЭКСИМБАНК. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Рейтинговое агентство АКРА повысило рейтинг кредитоспособности АО "Росэксимбанк" до уровня "AA+(RU)", прогноз - "стабильный", ранее у банка действовал рейтинг на уровне "AA(RU)" с позитивным прогнозом, сообщает финансовая организация.
В релизе агентство отмечает улучшение оценки риск-профиля, связанное со снижением доли проблемной задолженности в кредитном портфеле, удовлетворительный бизнес-профиль, сильную достаточность капитала, адекватную оценку фондирования и ликвидности.
Позитивное влияние на рейтинг оказывает возможность получения поддержки со стороны акционеров.
Это уже второе повышение рейтинга банка в этом году – в сентябре рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности Росэксимбанка до уровня "ruAA+", со стабильным прогнозом.
"Последовательное повышение кредитного рейтинга уже вторым рейтинговым агентством подтверждает правильность выбранной стратегии. Банк помогает множеству компаний интегрироваться в мировую экономику, укреплять позиции на международных рынках и реализовывать значимые для страны проекты", - отметил председатель правления АО "Росэксимбанк" Петр Засельский.
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
АКРА повысило кредитный рейтинг ПСБ до уровня ААА(RU), прогноз "стабильный"
27 сентября, 17:52
 
ЭкономикаПетр ЗасельскийРосэксимбанкНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)Эксперт РА
 
 
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