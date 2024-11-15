https://ria.ru/20241115/roseksimbank-1983981601.html

АКРА повысило кредитный рейтинг Росэксимбанка до уровня "AA+(RU)"

АКРА повысило кредитный рейтинг Росэксимбанка до уровня "AA+(RU)" - РИА Новости, 15.11.2024

АКРА повысило кредитный рейтинг Росэксимбанка до уровня "AA+(RU)"

Рейтинговое агентство АКРА повысило рейтинг кредитоспособности АО "Росэксимбанк" до уровня "AA+(RU)", прогноз - "стабильный", ранее у банка действовал рейтинг... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T14:46

2024-11-15T14:46

2024-11-15T14:46

экономика

петр засельский

росэксимбанк

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

эксперт ра

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Рейтинговое агентство АКРА повысило рейтинг кредитоспособности АО "Росэксимбанк" до уровня "AA+(RU)", прогноз - "стабильный", ранее у банка действовал рейтинг на уровне "AA(RU)" с позитивным прогнозом, сообщает финансовая организация.В релизе агентство отмечает улучшение оценки риск-профиля, связанное со снижением доли проблемной задолженности в кредитном портфеле, удовлетворительный бизнес-профиль, сильную достаточность капитала, адекватную оценку фондирования и ликвидности.Позитивное влияние на рейтинг оказывает возможность получения поддержки со стороны акционеров.Это уже второе повышение рейтинга банка в этом году – в сентябре рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности Росэксимбанка до уровня "ruAA+", со стабильным прогнозом."Последовательное повышение кредитного рейтинга уже вторым рейтинговым агентством подтверждает правильность выбранной стратегии. Банк помогает множеству компаний интегрироваться в мировую экономику, укреплять позиции на международных рынках и реализовывать значимые для страны проекты", - отметил председатель правления АО "Росэксимбанк" Петр Засельский.

https://ria.ru/20240927/psb-1975144069.html

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2024

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экономика, петр засельский, росэксимбанк, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), эксперт ра