https://ria.ru/20241115/roseksimbank-1983981601.html
АКРА повысило кредитный рейтинг Росэксимбанка до уровня "AA+(RU)"
АКРА повысило кредитный рейтинг Росэксимбанка до уровня "AA+(RU)" - РИА Новости, 15.11.2024
АКРА повысило кредитный рейтинг Росэксимбанка до уровня "AA+(RU)"
Рейтинговое агентство АКРА повысило рейтинг кредитоспособности АО "Росэксимбанк" до уровня "AA+(RU)", прогноз - "стабильный", ранее у банка действовал рейтинг... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T14:46
2024-11-15T14:46
2024-11-15T14:46
экономика
петр засельский
росэксимбанк
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
эксперт ра
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971141914_0:0:2224:1251_1920x0_80_0_0_cfade0eab4445db1e62c619403d0c7ef.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Рейтинговое агентство АКРА повысило рейтинг кредитоспособности АО "Росэксимбанк" до уровня "AA+(RU)", прогноз - "стабильный", ранее у банка действовал рейтинг на уровне "AA(RU)" с позитивным прогнозом, сообщает финансовая организация.В релизе агентство отмечает улучшение оценки риск-профиля, связанное со снижением доли проблемной задолженности в кредитном портфеле, удовлетворительный бизнес-профиль, сильную достаточность капитала, адекватную оценку фондирования и ликвидности.Позитивное влияние на рейтинг оказывает возможность получения поддержки со стороны акционеров.Это уже второе повышение рейтинга банка в этом году – в сентябре рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности Росэксимбанка до уровня "ruAA+", со стабильным прогнозом."Последовательное повышение кредитного рейтинга уже вторым рейтинговым агентством подтверждает правильность выбранной стратегии. Банк помогает множеству компаний интегрироваться в мировую экономику, укреплять позиции на международных рынках и реализовывать значимые для страны проекты", - отметил председатель правления АО "Росэксимбанк" Петр Засельский.
https://ria.ru/20240927/psb-1975144069.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971141914_278:0:1946:1251_1920x0_80_0_0_61c49ba27bbf0156e974bbbee9fdd78a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, петр засельский, росэксимбанк, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), эксперт ра
Экономика, Петр Засельский, Росэксимбанк, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), Эксперт РА