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В Орловской области сбили беспилотник ВСУ
В Орловской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 15.11.2024
В Орловской области сбили беспилотник ВСУ
Украинский беспилотник сбит в Орловской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T22:12
2024-11-15T22:12
2024-11-15T22:22
специальная военная операция на украине
орловская область
вооруженные силы украины
россия
андрей клычков
безопасность
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Украинский беспилотник сбит в Орловской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале."Вражеская атака БПЛА на Орловскую область - нашими силами ПВО сбит один беспилотник противника. По имеющейся информации, пострадавших и повреждений нет", - написал Клычков.Глава региона добавил, что оперативные службы проводят проверку на месте происшествия.
https://ria.ru/20241105/klychkov-1982017585.html
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Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Андрей Клычков, Безопасность, Вооруженные силы РФ
В Орловской области сбили беспилотник ВСУ
Клычков: ПВО сбила украинский БПЛА над Орловской областью