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В Орловской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 15.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:12 15.11.2024 (обновлено: 22:22 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/pvo-1984088484.html
В Орловской области сбили беспилотник ВСУ
В Орловской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 15.11.2024
В Орловской области сбили беспилотник ВСУ
Украинский беспилотник сбит в Орловской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T22:12
2024-11-15T22:22
специальная военная операция на украине
орловская область
вооруженные силы украины
россия
андрей клычков
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Украинский беспилотник сбит в Орловской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале."Вражеская атака БПЛА на Орловскую область - нашими силами ПВО сбит один беспилотник противника. По имеющейся информации, пострадавших и повреждений нет", - написал Клычков.Глава региона добавил, что оперативные службы проводят проверку на месте происшествия.
https://ria.ru/20241105/klychkov-1982017585.html
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орловская область, вооруженные силы украины, россия, андрей клычков, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Андрей Клычков, Безопасность, Вооруженные силы РФ
В Орловской области сбили беспилотник ВСУ

Клычков: ПВО сбила украинский БПЛА над Орловской областью

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Украинский беспилотник сбит в Орловской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале.
"Вражеская атака БПЛА на Орловскую область - нашими силами ПВО сбит один беспилотник противника. По имеющейся информации, пострадавших и повреждений нет", - написал Клычков.
Глава региона добавил, что оперативные службы проводят проверку на месте происшествия.
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Специальная военная операция на УкраинеОрловская областьВооруженные силы УкраиныРоссияАндрей КлычковБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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