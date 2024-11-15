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В Орловской области сбили беспилотник ВСУ

В Орловской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 15.11.2024

В Орловской области сбили беспилотник ВСУ

Украинский беспилотник сбит в Орловской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T22:12

2024-11-15T22:12

2024-11-15T22:22

специальная военная операция на украине

орловская область

вооруженные силы украины

россия

андрей клычков

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Украинский беспилотник сбит в Орловской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале."Вражеская атака БПЛА на Орловскую область - нашими силами ПВО сбит один беспилотник противника. По имеющейся информации, пострадавших и повреждений нет", - написал Клычков.Глава региона добавил, что оперативные службы проводят проверку на месте происшествия.

https://ria.ru/20241105/klychkov-1982017585.html

орловская область

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2024

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орловская область, вооруженные силы украины, россия, андрей клычков, безопасность, вооруженные силы рф