https://ria.ru/20241115/pvo-1984084880.html
ПВО сбила 15 беспилотников ВСУ над Курской областью
ПВО сбила 15 беспилотников ВСУ над Курской областью - РИА Новости, 15.11.2024
ПВО сбила 15 беспилотников ВСУ над Курской областью
Средства ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников над Курской областью, говорится в сообщении Министерства обороны России. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T21:45
2024-11-15T21:45
2024-11-15T23:40
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников над Курской областью, говорится в сообщении Министерства обороны России. "С 20:00 до 21:00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Курской области", — заявили в ведомстве. О том, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотники ВСУ, в пятницу вечером также сообщил губернатор Алексей Смирнов. По его словам, помимо дронов, система ПВО уничтожила одну ракету.В Курской области для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. Его ввели после того, как рано утром 6 августа украинские боевики вторглись в этот регион. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника с российской территории.
https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Алексей Смирнов (политик)
ПВО сбила 15 беспилотников ВСУ над Курской областью
МО РФ: ПВО уничтожила 15 украинских беспилотников над Курской областью