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В Курской области сбили еще пять беспилотников ВСУ
В Курской области сбили еще пять беспилотников ВСУ - РИА Новости, 15.11.2024
В Курской области сбили еще пять беспилотников ВСУ
Еще пять украинских беспилотников сбиты в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T21:27
2024-11-15T21:27
2024-11-15T21:33
курская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
алексей смирнов (политик)
россия
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Еще пять украинских беспилотников сбиты в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале.Ранее в пятницу глава региона сообщал, что одна украинская ракета и восемь беспилотников были уничтожены в Курской области."Налет украинских БПЛА продолжается: сбито еще пять БПЛА в районах области", - написал Смирнов.
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курская область, вооруженные силы украины, происшествия, алексей смирнов (политик) , россия
Курская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Алексей Смирнов (политик) , Россия
В Курской области сбили еще пять беспилотников ВСУ
Смирнов: ПВО сбила еще пять украинских БПЛА над Курской областью