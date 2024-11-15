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В Курской области сбили еще пять беспилотников ВСУ

В Курской области сбили еще пять беспилотников ВСУ - РИА Новости, 15.11.2024

В Курской области сбили еще пять беспилотников ВСУ

Еще пять украинских беспилотников сбиты в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T21:27

2024-11-15T21:27

2024-11-15T21:33

курская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

происшествия

алексей смирнов (политик)

россия

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Еще пять украинских беспилотников сбиты в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале.Ранее в пятницу глава региона сообщал, что одна украинская ракета и восемь беспилотников были уничтожены в Курской области."Налет украинских БПЛА продолжается: сбито еще пять БПЛА в районах области", - написал Смирнов.

https://ria.ru/20241115/vsu-1984003596.html

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курская область, вооруженные силы украины, происшествия, алексей смирнов (политик) , россия