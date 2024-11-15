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Над Курской областью сбили украинскую ракету и восемь беспилотников
Над Курской областью сбили украинскую ракету и восемь беспилотников - РИА Новости, 15.11.2024
Над Курской областью сбили украинскую ракету и восемь беспилотников
Одна украинская ракета и восемь беспилотников самолетного типа уничтожены в небе Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T21:12
2024-11-15T21:12
2024-11-15T21:16
курская область
специальная военная операция на украине
россия
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вооруженные силы рф
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Одна украинская ракета и восемь беспилотников самолетного типа уничтожены в небе Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале."Украинская ракета и восемь БПЛА самолетного типа уничтожены в небе Курской области сегодня вечером", - говорится в сообщении.Смирнов добавил, что опасность БПЛА еще действует в регионе.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, алексей смирнов (политик)
Курская область, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Алексей Смирнов (политик)
Над Курской областью сбили украинскую ракету и восемь беспилотников
Смирнов: ПВО сбила ракету и восемь БПЛА самолетного типа над Курской областью