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Над Курской областью сбили украинскую ракету и восемь беспилотников

Над Курской областью сбили украинскую ракету и восемь беспилотников - РИА Новости, 15.11.2024

Над Курской областью сбили украинскую ракету и восемь беспилотников

Одна украинская ракета и восемь беспилотников самолетного типа уничтожены в небе Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 15.11.2024

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2024-11-15T21:12

2024-11-15T21:16

курская область

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Одна украинская ракета и восемь беспилотников самолетного типа уничтожены в небе Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале."Украинская ракета и восемь БПЛА самолетного типа уничтожены в небе Курской области сегодня вечером", - говорится в сообщении.Смирнов добавил, что опасность БПЛА еще действует в регионе.

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курская область

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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, алексей смирнов (политик)