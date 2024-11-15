https://ria.ru/20241115/putin-1984070513.html
Путин обсудил с Шольцем мирные инициативы по Украине
Путин обсудил с Шольцем мирные инициативы по Украине - РИА Новости, 15.11.2024
Путин обсудил с Шольцем мирные инициативы по Украине
Мирные инициативы президента России Владимира Путина по украинскому урегулированию, озвученные в июне в МИД РФ, фигурировали в повестке дня разговора... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T19:49
2024-11-15T19:49
2024-11-15T19:49
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дмитрий песков
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Мирные инициативы президента России Владимира Путина по украинскому урегулированию, озвученные в июне в МИД РФ, фигурировали в повестке дня разговора российского лидера с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете июньское выступление президента, где он четко обозначил обстоятельства, которые могут стать предтечей для урегулирования конфликта. Все это фигурировало на повестке дня состоявшегося телефонного разговора", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину. Видео комментария опубликовано в его Telegram-канале.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Германия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Олаф Шольц, В мире
Путин обсудил с Шольцем мирные инициативы по Украине
Песков: Путин обсудил с Шольцем инициативы по Украине, которые выдвинул в июне