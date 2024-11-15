Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с Шольцем мирные инициативы по Украине - РИА Новости, 15.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:49 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/putin-1984070513.html
Путин обсудил с Шольцем мирные инициативы по Украине
Путин обсудил с Шольцем мирные инициативы по Украине - РИА Новости, 15.11.2024
Путин обсудил с Шольцем мирные инициативы по Украине
Мирные инициативы президента России Владимира Путина по украинскому урегулированию, озвученные в июне в МИД РФ, фигурировали в повестке дня разговора... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T19:49
2024-11-15T19:49
специальная военная операция на украине
россия
германия
дмитрий песков
владимир путин
олаф шольц
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569973748_0:181:2999:1868_1920x0_80_0_0_c2af934a135c9b1d1f26b3cb17a95578.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Мирные инициативы президента России Владимира Путина по украинскому урегулированию, озвученные в июне в МИД РФ, фигурировали в повестке дня разговора российского лидера с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете июньское выступление президента, где он четко обозначил обстоятельства, которые могут стать предтечей для урегулирования конфликта. Все это фигурировало на повестке дня состоявшегося телефонного разговора", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину. Видео комментария опубликовано в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20241115/putin-1984067864.html
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569973748_135:0:2864:2047_1920x0_80_0_0_476de8a2543ddc02253c1e691e1c3c5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, германия, дмитрий песков, владимир путин, олаф шольц, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Германия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Олаф Шольц, В мире
Путин обсудил с Шольцем мирные инициативы по Украине

Песков: Путин обсудил с Шольцем инициативы по Украине, которые выдвинул в июне

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Мирные инициативы президента России Владимира Путина по украинскому урегулированию, озвученные в июне в МИД РФ, фигурировали в повестке дня разговора российского лидера с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете июньское выступление президента, где он четко обозначил обстоятельства, которые могут стать предтечей для урегулирования конфликта. Все это фигурировало на повестке дня состоявшегося телефонного разговора", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину. Видео комментария опубликовано в его Telegram-канале.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Путин рассказал о перспективах развития ситуации на Украине, заявил Песков
Вчера, 19:35
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияГерманияДмитрий ПесковВладимир ПутинОлаф ШольцВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Протестующие, захватившие парламент Абхазии, на фоне слухов о возможной попытке силовиков отбить здание, готовятся обороняться и возводят баррикады перед нимБеспорядки в АбхазииВчера, 16:25
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала