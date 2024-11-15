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Путин рассказал о перспективах развития ситуации на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 15.11.2024
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19:35 15.11.2024 (обновлено: 19:45 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/putin-1984067864.html
Путин рассказал о перспективах развития ситуации на Украине, заявил Песков
Путин рассказал о перспективах развития ситуации на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 15.11.2024
Путин рассказал о перспективах развития ситуации на Украине, заявил Песков
Президент России Владимир Путин детально рассказал канцлеру Германии Олафу Шольцу о нашем видении происходящего в контексте конфликта на Украине и о возможных... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T19:35
2024-11-15T19:45
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владимир путин
дмитрий песков
олаф шольц
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин детально рассказал канцлеру Германии Олафу Шольцу о нашем видении происходящего в контексте конфликта на Украине и о возможных перспективах развития ситуации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Телефонный разговор Путина и Шольца состоялся в пятницу."И Путин рассказал Шольцу детально о нашем видении происходящего, о возможных перспективах развития ситуации и так далее. И Шольц возобновил свою позицию, собственно, которая хорошо известна, которая повторяется как мантра всеми европейскими представителями по несколько раз в день", - заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, говоря о разговоре лидеров на тему конфликта на Украине.Видеозапись его комментария опубликована в Telegram-канале журналиста.
https://ria.ru/20241115/putin-1984054529.html
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в мире, политика, украина, россия, германия, владимир путин, дмитрий песков, олаф шольц
В мире, Политика, Украина, Россия, Германия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Олаф Шольц
Путин рассказал о перспективах развития ситуации на Украине, заявил Песков

Песков: Путин рассказал Шольцу о перспективах развития ситуации на Украине

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин детально рассказал канцлеру Германии Олафу Шольцу о нашем видении происходящего в контексте конфликта на Украине и о возможных перспективах развития ситуации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Телефонный разговор Путина и Шольца состоялся в пятницу.
"И Путин рассказал Шольцу детально о нашем видении происходящего, о возможных перспективах развития ситуации и так далее. И Шольц возобновил свою позицию, собственно, которая хорошо известна, которая повторяется как мантра всеми европейскими представителями по несколько раз в день", - заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, говоря о разговоре лидеров на тему конфликта на Украине.
Видеозапись его комментария опубликована в Telegram-канале журналиста.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
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Вчера, 18:24
 
В миреПолитикаУкраинаРоссияГерманияВладимир ПутинДмитрий ПесковОлаф Шольц
 
 
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