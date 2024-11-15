https://ria.ru/20241115/putin-1984067864.html

Путин рассказал о перспективах развития ситуации на Украине, заявил Песков

Путин рассказал о перспективах развития ситуации на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 15.11.2024

Путин рассказал о перспективах развития ситуации на Украине, заявил Песков

Президент России Владимир Путин детально рассказал канцлеру Германии Олафу Шольцу о нашем видении происходящего в контексте конфликта на Украине и о возможных... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T19:35

2024-11-15T19:35

2024-11-15T19:45

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин детально рассказал канцлеру Германии Олафу Шольцу о нашем видении происходящего в контексте конфликта на Украине и о возможных перспективах развития ситуации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Телефонный разговор Путина и Шольца состоялся в пятницу."И Путин рассказал Шольцу детально о нашем видении происходящего, о возможных перспективах развития ситуации и так далее. И Шольц возобновил свою позицию, собственно, которая хорошо известна, которая повторяется как мантра всеми европейскими представителями по несколько раз в день", - заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, говоря о разговоре лидеров на тему конфликта на Украине.Видеозапись его комментария опубликована в Telegram-канале журналиста.

https://ria.ru/20241115/putin-1984054529.html

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в мире, политика, украина, россия, германия, владимир путин, дмитрий песков, олаф шольц