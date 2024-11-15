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Помощники Путина и Шольца будут на связи, заявили в Кремле - РИА Новости, 15.11.2024
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18:24 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/putin-1984054389.html
Помощники Путина и Шольца будут на связи, заявили в Кремле
Помощники Путина и Шольца будут на связи, заявили в Кремле - РИА Новости, 15.11.2024
Помощники Путина и Шольца будут на связи, заявили в Кремле
Помощники президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца будут на связи, сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T18:24
2024-11-15T18:24
политика
россия
германия
владимир путин
олаф шольц
в мире
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Помощники президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца будут на связи, сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора лидеров двух стран. "Условлено, что по итогам разговора помощники лидеров будут на связи", - говорится в сообщении.
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политика, россия, германия, владимир путин, олаф шольц, в мире
Политика, Россия, Германия, Владимир Путин, Олаф Шольц, В мире
Помощники Путина и Шольца будут на связи, заявили в Кремле

Помощники Путина и Шольца будут на связи по итогам телефонного разговора

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Помощники президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца будут на связи, сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.
"Условлено, что по итогам разговора помощники лидеров будут на связи", - говорится в сообщении.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Шольц назвал "подходящее время" для разговора с Путиным
11 ноября, 01:06
 
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