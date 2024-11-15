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Путин обвинил НАТО в конфликте на Украине - РИА Новости, 15.11.2024
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18:18 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/putin-1984053657.html
Путин обвинил НАТО в конфликте на Украине
Путин обвинил НАТО в конфликте на Украине - РИА Новости, 15.11.2024
Путин обвинил НАТО в конфликте на Украине
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что нынешний кризис на Украине стал результатом агрессивной... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T18:18
2024-11-15T18:18
в мире
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что нынешний кризис на Украине стал результатом агрессивной политики НАТО, направленной на создание там антироссийского плацдарма, сообщает пресс-служба Кремля. "Владимир Путин напомнил, что нынешний кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, направленной на создание на украинской территории антироссийского плацдарма при игнорировании интересов нашей страны в сфере безопасности и попрании прав русскоязычных жителей", - говорится в сообщении.
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в мире, россия, германия, украина, владимир путин, олаф шольц, нато
В мире, Россия, Германия, Украина, Владимир Путин, Олаф Шольц, НАТО
Путин обвинил НАТО в конфликте на Украине

Путин: кризис на Украине стал результатом агрессивной политики НАТО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что нынешний кризис на Украине стал результатом агрессивной политики НАТО, направленной на создание там антироссийского плацдарма, сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин напомнил, что нынешний кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, направленной на создание на украинской территории антироссийского плацдарма при игнорировании интересов нашей страны в сфере безопасности и попрании прав русскоязычных жителей", - говорится в сообщении.
Канцлер Германии Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции с премьер-министрами Латвии, Эстонии и Литвы - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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