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Путин заявил о готовности к сотрудничеству с Германией в сфере энергетики - РИА Новости, 15.11.2024
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18:18 15.11.2024 (обновлено: 18:30 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/putin-1984053561.html
Путин заявил о готовности к сотрудничеству с Германией в сфере энергетики
Путин заявил о готовности к сотрудничеству с Германией в сфере энергетики - РИА Новости, 15.11.2024
Путин заявил о готовности к сотрудничеству с Германией в сфере энергетики
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем подчеркнул, что РФ всегда четко выполняла свои обязательства в сфере... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T18:18
2024-11-15T18:30
россия
германия
владимир путин
олаф шольц
в мире
энергетика
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем подчеркнул, что РФ всегда четко выполняла свои обязательства в сфере энергетики, готова к сотрудничеству, если Германия проявит интерес, сообщает пресс-служба Кремля."Подчеркнуто, что Россия всегда четко выполняла свои договорные и контрактные обязательства в сфере энергетики и готова к взаимовыгодному сотрудничеству, если к этому будет проявлен интерес с германской стороны", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241115/putin-1984054529.html
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россия, германия, владимир путин, олаф шольц, в мире, энергетика
Россия, Германия, Владимир Путин, Олаф Шольц, В мире, Энергетика
Путин заявил о готовности к сотрудничеству с Германией в сфере энергетики

Путин: Москва готова к сотрудничеству с ФРГ в энергетике при интересе Берлина

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем подчеркнул, что РФ всегда четко выполняла свои обязательства в сфере энергетики, готова к сотрудничеству, если Германия проявит интерес, сообщает пресс-служба Кремля.
"Подчеркнуто, что Россия всегда четко выполняла свои договорные и контрактные обязательства в сфере энергетики и готова к взаимовыгодному сотрудничеству, если к этому будет проявлен интерес с германской стороны", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
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Вчера, 18:24
 
РоссияГерманияВладимир ПутинОлаф ШольцВ миреЭнергетика
 
 
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