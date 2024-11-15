https://ria.ru/20241115/putin-1984053561.html

Путин заявил о готовности к сотрудничеству с Германией в сфере энергетики

Путин заявил о готовности к сотрудничеству с Германией в сфере энергетики - РИА Новости, 15.11.2024

Путин заявил о готовности к сотрудничеству с Германией в сфере энергетики

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем подчеркнул, что РФ всегда четко выполняла свои обязательства в сфере... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T18:18

2024-11-15T18:18

2024-11-15T18:30

россия

германия

владимир путин

олаф шольц

в мире

энергетика

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем подчеркнул, что РФ всегда четко выполняла свои обязательства в сфере энергетики, готова к сотрудничеству, если Германия проявит интерес, сообщает пресс-служба Кремля."Подчеркнуто, что Россия всегда четко выполняла свои договорные и контрактные обязательства в сфере энергетики и готова к взаимовыгодному сотрудничеству, если к этому будет проявлен интерес с германской стороны", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241115/putin-1984054529.html

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россия, германия, владимир путин, олаф шольц, в мире, энергетика