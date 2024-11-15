https://ria.ru/20241115/putin-1984053561.html
Путин заявил о готовности к сотрудничеству с Германией в сфере энергетики
Путин заявил о готовности к сотрудничеству с Германией в сфере энергетики - РИА Новости, 15.11.2024
Путин заявил о готовности к сотрудничеству с Германией в сфере энергетики
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем подчеркнул, что РФ всегда четко выполняла свои обязательства в сфере... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T18:18
2024-11-15T18:18
2024-11-15T18:30
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олаф шольц
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем подчеркнул, что РФ всегда четко выполняла свои обязательства в сфере энергетики, готова к сотрудничеству, если Германия проявит интерес, сообщает пресс-служба Кремля."Подчеркнуто, что Россия всегда четко выполняла свои договорные и контрактные обязательства в сфере энергетики и готова к взаимовыгодному сотрудничеству, если к этому будет проявлен интерес с германской стороны", - говорится в сообщении.
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россия, германия, владимир путин, олаф шольц, в мире, энергетика
Россия, Германия, Владимир Путин, Олаф Шольц, В мире, Энергетика
Путин заявил о готовности к сотрудничеству с Германией в сфере энергетики
Путин: Москва готова к сотрудничеству с ФРГ в энергетике при интересе Берлина