https://ria.ru/20241115/putin-1984052423.html

Путин и Шольц провели откровенный разговор по Украине

Путин и Шольц провели откровенный разговор по Украине - РИА Новости, 15.11.2024

Путин и Шольц провели откровенный разговор по Украине

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели в ходе телефонного разговора подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T18:14

2024-11-15T18:14

2024-11-15T18:14

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германия

украина

владимир путин

олаф шольц

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели в ходе телефонного разговора подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине, сообщает пресс-служба Кремля. "Проведен подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241111/sholts-1982980963.html

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россия, германия, украина, владимир путин, олаф шольц, в мире