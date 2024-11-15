https://ria.ru/20241115/putin-1984052423.html
Путин и Шольц провели откровенный разговор по Украине
Путин и Шольц провели откровенный разговор по Украине - РИА Новости, 15.11.2024
Путин и Шольц провели откровенный разговор по Украине
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели в ходе телефонного разговора подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T18:14
2024-11-15T18:14
2024-11-15T18:14
россия
германия
украина
владимир путин
олаф шольц
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773090352_0:259:3180:2048_1920x0_80_0_0_0b518dd487001c7196da7306f13d6e08.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели в ходе телефонного разговора подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине, сообщает пресс-служба Кремля. "Проведен подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241111/sholts-1982980963.html
россия
германия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773090352_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_973379b8c2052dbf484f73e620ce69d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, германия, украина, владимир путин, олаф шольц, в мире
Россия, Германия, Украина, Владимир Путин, Олаф Шольц, В мире
Путин и Шольц провели откровенный разговор по Украине
Путин и Шольц провели откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине