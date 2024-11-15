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Трамп обходит проверку ФБР для своих кандидатов в правительство, пишут СМИ - РИА Новости, 15.11.2024
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15:30 15.11.2024
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Трамп обходит проверку ФБР для своих кандидатов в правительство, пишут СМИ
Трамп обходит проверку ФБР для своих кандидатов в правительство, пишут СМИ - РИА Новости, 15.11.2024
Трамп обходит проверку ФБР для своих кандидатов в правительство, пишут СМИ
Победивший на президентских выборах США Дональд Трамп обходит традиционную проверку, проводимую Федеральным бюро расследований (ФБР), для некоторых своих... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T15:30
2024-11-15T15:30
в мире
сша
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Победивший на президентских выборах США Дональд Трамп обходит традиционную проверку, проводимую Федеральным бюро расследований (ФБР), для некоторых своих кандидатов в кабинет министров, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с процессом. "Команда… Дональда Трампа отказывается от стандартных проверок ФБР для некоторых своих кандидатов в кабинет министров, прибегая к помощи частных компаний для оценки потенциальных сотрудников администрации", - говорится в сообщении. По данным телеканала, Трамп и его советники считают, что система ФБР работает медленно, что может помешать его планам быстро начать работу по реализации своей повестки. Источники утверждают, что Трамп в частных беседах сомневался в целесообразности правоохранительных проверок. Однако обход проверок противоречит устоявшейся практике в Вашингтоне. Это также говорит о глубоком недоверии Трампа к структурам нацбезопасности США, отмечает CNN. Эти обсуждения проходят на фоне того, что Трамп выдвинул несколько спорных кандидатов на высокие должности в правительстве США, включая Мэтта Гетца на пост генпрокурора и Тулси Габбард на должность директора национальной разведки. Ранее телеканал NBC сообщил, что республиканцы в Сенате США собираются внимательно изучить кандидатуру Гетца. Особое внимание сенаторов привлекло расследование 2021 года, в ходе которого проверялись обвинения против Гетца в сексуальных домогательствах, употреблении наркотиков и получении неподобающих подарков.
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в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, тулси габбард, фбр, nbc, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Тулси Габбард, ФБР, NBC, Выборы президента США — 2024
Трамп обходит проверку ФБР для своих кандидатов в правительство, пишут СМИ

CNN: Трамп обходит проверку ФБР для некоторых своих кандидатов в правительство

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Победивший на президентских выборах США Дональд Трамп обходит традиционную проверку, проводимую Федеральным бюро расследований (ФБР), для некоторых своих кандидатов в кабинет министров, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с процессом.
"Команда… Дональда Трампа отказывается от стандартных проверок ФБР для некоторых своих кандидатов в кабинет министров, прибегая к помощи частных компаний для оценки потенциальных сотрудников администрации", - говорится в сообщении.
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По данным телеканала, Трамп и его советники считают, что система ФБР работает медленно, что может помешать его планам быстро начать работу по реализации своей повестки. Источники утверждают, что Трамп в частных беседах сомневался в целесообразности правоохранительных проверок.
Однако обход проверок противоречит устоявшейся практике в Вашингтоне. Это также говорит о глубоком недоверии Трампа к структурам нацбезопасности США, отмечает CNN.
Эти обсуждения проходят на фоне того, что Трамп выдвинул несколько спорных кандидатов на высокие должности в правительстве США, включая Мэтта Гетца на пост генпрокурора и Тулси Габбард на должность директора национальной разведки.
Ранее телеканал NBC сообщил, что республиканцы в Сенате США собираются внимательно изучить кандидатуру Гетца. Особое внимание сенаторов привлекло расследование 2021 года, в ходе которого проверялись обвинения против Гетца в сексуальных домогательствах, употреблении наркотиков и получении неподобающих подарков.
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