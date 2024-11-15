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Трамп обходит проверку ФБР для своих кандидатов в правительство, пишут СМИ

Трамп обходит проверку ФБР для своих кандидатов в правительство, пишут СМИ - РИА Новости, 15.11.2024

Трамп обходит проверку ФБР для своих кандидатов в правительство, пишут СМИ

Победивший на президентских выборах США Дональд Трамп обходит традиционную проверку, проводимую Федеральным бюро расследований (ФБР), для некоторых своих... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T15:30

2024-11-15T15:30

2024-11-15T15:30

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Победивший на президентских выборах США Дональд Трамп обходит традиционную проверку, проводимую Федеральным бюро расследований (ФБР), для некоторых своих кандидатов в кабинет министров, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с процессом. "Команда… Дональда Трампа отказывается от стандартных проверок ФБР для некоторых своих кандидатов в кабинет министров, прибегая к помощи частных компаний для оценки потенциальных сотрудников администрации", - говорится в сообщении. По данным телеканала, Трамп и его советники считают, что система ФБР работает медленно, что может помешать его планам быстро начать работу по реализации своей повестки. Источники утверждают, что Трамп в частных беседах сомневался в целесообразности правоохранительных проверок. Однако обход проверок противоречит устоявшейся практике в Вашингтоне. Это также говорит о глубоком недоверии Трампа к структурам нацбезопасности США, отмечает CNN. Эти обсуждения проходят на фоне того, что Трамп выдвинул несколько спорных кандидатов на высокие должности в правительстве США, включая Мэтта Гетца на пост генпрокурора и Тулси Габбард на должность директора национальной разведки. Ранее телеканал NBC сообщил, что республиканцы в Сенате США собираются внимательно изучить кандидатуру Гетца. Особое внимание сенаторов привлекло расследование 2021 года, в ходе которого проверялись обвинения против Гетца в сексуальных домогательствах, употреблении наркотиков и получении неподобающих подарков.

https://ria.ru/20241110/tramp-1982889902.html

https://ria.ru/20241114/tramp-1983667509.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, тулси габбард, фбр, nbc, выборы президента сша — 2024