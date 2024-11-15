Трамп обходит проверку ФБР для своих кандидатов в правительство, пишут СМИ
CNN: Трамп обходит проверку ФБР для некоторых своих кандидатов в правительство
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Победивший на президентских выборах США Дональд Трамп обходит традиционную проверку, проводимую Федеральным бюро расследований (ФБР), для некоторых своих кандидатов в кабинет министров, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с процессом.
"Команда… Дональда Трампа отказывается от стандартных проверок ФБР для некоторых своих кандидатов в кабинет министров, прибегая к помощи частных компаний для оценки потенциальных сотрудников администрации", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, Трамп и его советники считают, что система ФБР работает медленно, что может помешать его планам быстро начать работу по реализации своей повестки. Источники утверждают, что Трамп в частных беседах сомневался в целесообразности правоохранительных проверок.
Однако обход проверок противоречит устоявшейся практике в Вашингтоне. Это также говорит о глубоком недоверии Трампа к структурам нацбезопасности США, отмечает CNN.
Эти обсуждения проходят на фоне того, что Трамп выдвинул несколько спорных кандидатов на высокие должности в правительстве США, включая Мэтта Гетца на пост генпрокурора и Тулси Габбард на должность директора национальной разведки.
Ранее телеканал NBC сообщил, что республиканцы в Сенате США собираются внимательно изучить кандидатуру Гетца. Особое внимание сенаторов привлекло расследование 2021 года, в ходе которого проверялись обвинения против Гетца в сексуальных домогательствах, употреблении наркотиков и получении неподобающих подарков.
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