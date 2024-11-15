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Суд вынес приговор агенту СБУ за покушение на главу Беловодского района ЛНР - РИА Новости, 15.11.2024
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12:07 15.11.2024 (обновлено: 14:19 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/prigovor-1983919059.html
Суд вынес приговор агенту СБУ за покушение на главу Беловодского района ЛНР
Суд вынес приговор агенту СБУ за покушение на главу Беловодского района ЛНР - РИА Новости, 15.11.2024
Суд вынес приговор агенту СБУ за покушение на главу Беловодского района ЛНР
Беловодский районный суд Луганской Народной Республики признал виновным 29-летнего агента Службы безопасности Украины (СБУ) Владислава Роменского, покушавшегося РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T12:07
2024-11-15T14:19
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
служба безопасности украины
происшествия
россия
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ЛУГАНСК, 15 ноя - РИА Новости. Беловодский районный суд Луганской Народной Республики признал виновным 29-летнего агента Службы безопасности Украины (СБУ) Владислава Роменского, покушавшегося на главу Беловодского района в Луганской Народной Республике в 2022 году, и приговорил его к 14 годам 10 месяцам колонии строгого режима, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора ЛНР по взаимодействию со СМИ Елена Усачева.В ноябре 2022 года источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что спецслужбы накануне референдума о вхождении ЛНР в состав России предотвратили серию покушений на глав администраций нескольких районов республики. По словам источника, СБУ пыталась организовать отравление "высокопоставленного чиновника республиканского уровня". Позже сообщалось, что во время изъятия оружейного схрона был задержан агент Службы безопасности Украины (СБУ), который совершил покушение на главу Беловодского района ЛНР. По материалам УФСБ России по ЛНР было возбуждено уголовное дело."Судом установлено, что в феврале 2022 года Роменский вступил в сговор с сотрудниками СБУ. После этого он произвел не менее 20 выстрелов по автомобилю, в котором находился исполняющий обязанности главы Беловодского района Луганской Народной Республики. Довести свой преступный умысел до конца он не смог, поскольку мужчина был госпитализирован и выжил", - сообщила Усачева.Уточняется, что также по заданию СБУ за денежное вознаграждение Роменский планировал подорвать служебный автомобиль начальника МГБ Беловодского района ЛНР, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов при попытке извлечения из тайника гранат для совершения данного преступления."Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Роменского к 14 годам 10 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщила Усачева.Старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская уточнила РИА Новости, что также с него взыскана в пользу потерпевших компенсация морального вреда в размере 400 тысяч рублей. По данным СК России по ЛНР, для совершения особо тяжкого преступления агент СБУ привлек своего отца, который был также задержан."Его отец приговорен к 4 годам 11 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Уголовное дело в отношении сотрудника Службы безопасности Украины выделено в отдельное производство", - добавила Марковская.
https://ria.ru/20221118/pokushenie-1832659228.html
https://ria.ru/20241101/prigovor-1981297729.html
https://ria.ru/20240731/sud-1963161784.html
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луганская народная республика, служба безопасности украины, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Служба безопасности Украины, Происшествия, Россия
Суд вынес приговор агенту СБУ за покушение на главу Беловодского района ЛНР

Суд дал агенту СБУ более 14 лет колонии за покушение на главу района в ЛНР

© Следственный комитет РФВладислав Роменский во время оглашения приговора
Владислав Роменский во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Следственный комитет РФ
Владислав Роменский во время оглашения приговора
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ЛУГАНСК, 15 ноя - РИА Новости. Беловодский районный суд Луганской Народной Республики признал виновным 29-летнего агента Службы безопасности Украины (СБУ) Владислава Роменского, покушавшегося на главу Беловодского района в Луганской Народной Республике в 2022 году, и приговорил его к 14 годам 10 месяцам колонии строгого режима, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора ЛНР по взаимодействию со СМИ Елена Усачева.
В ноябре 2022 года источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что спецслужбы накануне референдума о вхождении ЛНР в состав России предотвратили серию покушений на глав администраций нескольких районов республики. По словам источника, СБУ пыталась организовать отравление "высокопоставленного чиновника республиканского уровня". Позже сообщалось, что во время изъятия оружейного схрона был задержан агент Службы безопасности Украины (СБУ), который совершил покушение на главу Беловодского района ЛНР. По материалам УФСБ России по ЛНР было возбуждено уголовное дело.
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"Судом установлено, что в феврале 2022 года Роменский вступил в сговор с сотрудниками СБУ. После этого он произвел не менее 20 выстрелов по автомобилю, в котором находился исполняющий обязанности главы Беловодского района Луганской Народной Республики. Довести свой преступный умысел до конца он не смог, поскольку мужчина был госпитализирован и выжил", - сообщила Усачева.
Уточняется, что также по заданию СБУ за денежное вознаграждение Роменский планировал подорвать служебный автомобиль начальника МГБ Беловодского района ЛНР, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов при попытке извлечения из тайника гранат для совершения данного преступления.
"Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Роменского к 14 годам 10 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщила Усачева.
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Старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская уточнила РИА Новости, что также с него взыскана в пользу потерпевших компенсация морального вреда в размере 400 тысяч рублей. По данным СК России по ЛНР, для совершения особо тяжкого преступления агент СБУ привлек своего отца, который был также задержан.
"Его отец приговорен к 4 годам 11 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Уголовное дело в отношении сотрудника Службы безопасности Украины выделено в отдельное производство", - добавила Марковская.
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