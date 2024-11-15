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Жителям Оренбуржья выделят еще 2,4 миллиарда рублей - РИА Новости, 15.11.2024
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15:12 15.11.2024 (обновлено: 16:12 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/pravitelstvo-1983989589.html
Жителям Оренбуржья выделят еще 2,4 миллиарда рублей
Жителям Оренбуржья выделят еще 2,4 миллиарда рублей - РИА Новости, 15.11.2024
Жителям Оренбуржья выделят еще 2,4 миллиарда рублей
Правительство РФ дополнительно выделит 2,4 миллиарда рублей на помощь жителям Оренбургской области, пострадавшим от весеннего паводка, всего кабмин направил на... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T15:12
2024-11-15T16:12
оренбургская область
россия
орск
михаил мишустин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Правительство РФ дополнительно выделит 2,4 миллиарда рублей на помощь жителям Оренбургской области, пострадавшим от весеннего паводка, всего кабмин направил на эти цели около 13 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В целом, на оказание помощи жителям Оренбургской области было предоставлено около 13 миллиардов рублей. Сегодня правительство выделит еще почти 2 миллиарда 400 миллионов рублей, чтобы возместить расходы региона", - сказал Мишустин на заседании правительства. Премьер-министр отметил, что финансирование покроет затраты бюджета Оренбургской области на выплату гражданам единовременной материальной помощи, выплаты, связанные с полной или частичной утратой имущества первой необходимости, выплаты гражданам, получившим вред здоровью. "Важно, чтобы люди не оставались один на один с нерешенными вопросами. Будем и дальше взаимодействовать с региональными властями, делать все необходимое для наших граждан", - подчеркнул председатель правительства РФ. В апреле этого года произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация жителей нескольких поселков. МЧС оценивало ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную, в регионе действовал режим ЧС федерального уровня. По данным областных властей, в зону затопления попали более 30 тысяч домов и 50 тысяч приусадебных участков.
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оренбургская область, россия, орск, михаил мишустин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Оренбургская область, Россия, Орск, Михаил Мишустин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
Жителям Оренбуржья выделят еще 2,4 миллиарда рублей

Пострадавшим от паводков жителям Оренбуржья выделят еще 2,4 миллиарда рублей

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 15 ноября 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 15 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 15 ноября 2024
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Правительство РФ дополнительно выделит 2,4 миллиарда рублей на помощь жителям Оренбургской области, пострадавшим от весеннего паводка, всего кабмин направил на эти цели около 13 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В целом, на оказание помощи жителям Оренбургской области было предоставлено около 13 миллиардов рублей. Сегодня правительство выделит еще почти 2 миллиарда 400 миллионов рублей, чтобы возместить расходы региона", - сказал Мишустин на заседании правительства.
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Премьер-министр отметил, что финансирование покроет затраты бюджета Оренбургской области на выплату гражданам единовременной материальной помощи, выплаты, связанные с полной или частичной утратой имущества первой необходимости, выплаты гражданам, получившим вред здоровью.
"Важно, чтобы люди не оставались один на один с нерешенными вопросами. Будем и дальше взаимодействовать с региональными властями, делать все необходимое для наших граждан", - подчеркнул председатель правительства РФ.
В апреле этого года произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация жителей нескольких поселков. МЧС оценивало ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную, в регионе действовал режим ЧС федерального уровня. По данным областных властей, в зону затопления попали более 30 тысяч домов и 50 тысяч приусадебных участков.
Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров, 15 ноября 2024 года - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
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Оренбургская областьРоссияОрскМихаил МишустинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
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