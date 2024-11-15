https://ria.ru/20241115/pozhar-1984097178.html

В Одинцово ликвидировали открытое горение в частном доме

В Одинцово ликвидировали открытое горение в частном доме - РИА Новости, 15.11.2024

В Одинцово ликвидировали открытое горение в частном доме

Открытое горение ликвидировано на пожаре в частном доме в Одинцово, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T23:49

2024-11-15T23:49

2024-11-15T23:58

происшествия

одинцово

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на пожаре в частном доме в Одинцово, сообщило МЧС России в Telegram-канале."Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.Вечером в пятницу в частном домовладении, расположенном в СНТ "Чигасово" Одинцовского городского округа, произошло возгорание. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что среди пострадавших при пожаре в Центре помощи жертвам домашнего насилия в Одинцово три ребенка. По данным минздрава Подмосковья, при пожаре пострадали шесть человек, пять из них были госпитализированы в тяжелом состоянии. По последним данным МЧС РФ, при пожаре в Одинцово спасены два человека, всего в доме находились 26 человек, включая 18 детей, 24 из них покинули здание самостоятельно.

https://ria.ru/20241115/pozhar-1984095202.html

одинцово

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, одинцово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, московская область (подмосковье)