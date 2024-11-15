https://ria.ru/20241115/pozhar-1984095709.html

Глава округа назвал предварительную причину пожара в Одинцово

Глава округа назвал предварительную причину пожара в Одинцово - РИА Новости, 15.11.2024

Глава округа назвал предварительную причину пожара в Одинцово

Предварительной причиной пожара в Одинцово могло стать короткое замыкание обогревателя на втором этаже дома, где расположен частный приют, сообщил глава округа... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T23:24

2024-11-15T23:24

2024-11-15T23:35

происшествия

одинцово

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Предварительной причиной пожара в Одинцово могло стать короткое замыкание обогревателя на втором этаже дома, где расположен частный приют, сообщил глава округа Андрей Иванов в своем Telegram-канале."Причины возгорания установит Одинцовская прокуратура. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание обогревателя на втором этаже дома", - отметил Иванов.Вечером в пятницу в частном домовладении, расположенном в СНТ "Чигасово" Одинцовского городского округа, произошло возгорание. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что среди пострадавших при пожаре в Центре помощи жертвам домашнего насилия в Одинцово три ребенка. По данным минздрава Подмосковья, при пожаре пострадали шесть человек, пять из них были госпитализированы в тяжелом состоянии. По последним данным МЧС РФ, при пожаре в Одинцово спасены два человека, всего в доме находились 26 человек, включая 18 детей, 24 из них покинули здание самостоятельно. Пожар локализован.

https://ria.ru/20241115/pozhar-1984095202.html

одинцово

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, одинцово, россия, московская область (подмосковье)