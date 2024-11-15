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Силовики допросят руководство загоревшегося в Одинцово учреждения

Силовики допросят руководство загоревшегося в Одинцово учреждения - РИА Новости, 15.11.2024

Силовики допросят руководство загоревшегося в Одинцово учреждения

Силовики планируют допросить руководство Центра помощи жертвам домашнего насилия в Одинцово, где произошел пожар, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T23:13

2024-11-15T23:13

2024-11-15T23:13

происшествия

одинцово

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Силовики планируют допросить руководство Центра помощи жертвам домашнего насилия в Одинцово, где произошел пожар, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах Вечером в пятницу в частном домовладении, расположенном в СНТ "Чигасово" Одинцовского городского округа, произошло возгорание. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что среди пострадавших при пожаре в Центре помощи жертвам домашнего насилия в Одинцово - три ребенка. По данным минздрава Подмосковья, при пожаре пострадали шесть человек, пять из них были госпитализированы в тяжелом состоянии. По последним данным МЧС РФ, при пожаре в Одинцово спасены два человека, всего в доме находились 26 человек, включая 18 детей, 24 из них покинули здание самостоятельно. Пожар локализован. "Руководство центра будет допрошено в связи с произошедшем в учреждении пожаром", - сказал собеседник агентства. ГСУСК по Подмосковью возбудило уголовное дело по статье об уничтожении и повреждении имущества по неосторожности.

https://ria.ru/20241113/dorokhovo--1983621961.html

одинцово

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, одинцово, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)