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При пожаре в Одинцово спасли двоих человек
При пожаре в Одинцово спасли двоих человек - РИА Новости, 15.11.2024
При пожаре в Одинцово спасли двоих человек
Два человека спасли при пожаре в Центре помощи жертвам домашнего насилия в Одинцово, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T23:01
2024-11-15T23:01
2024-11-15T23:01
происшествия
россия
одинцово
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Два человека спасли при пожаре в Центре помощи жертвам домашнего насилия в Одинцово, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. "В доме находились 26 человек, из них 18 детей. Сотрудники МЧС России спасли на пожаре 2 человек. Остальные покинули здание самостоятельно", - говорится в сообщении. Ранее МЧС России сообщало, что 15 ноября 2024 вечером в частном домовладении, расположенном в СНТ "Чигасово" Одинцовского городского округа, произошло возгорание. Позднее стало известно, что среди пострадавших при пожаре в Центре помощи жертвам домашнего насилия три ребенка. Позже ведомство добавило, что пожар локализован.
https://ria.ru/20241113/dorokhovo--1983621961.html
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происшествия, россия, одинцово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Одинцово, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская область (Подмосковье)
При пожаре в Одинцово спасли двоих человек
МЧС: при пожаре в подмосковном Одинцово спасены два человека