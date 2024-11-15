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После пожара в Одинцово завели дело
После пожара в Одинцово завели дело - РИА Новости, 15.11.2024
После пожара в Одинцово завели дело
По факту пожара в частном доме в Одинцово возбуждено дело по статье об уничтожении и повреждении имущества по неосторожности, сообщил ГСУ СК по Подмосковью в... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T22:56
2024-11-15T22:56
2024-11-15T22:56
происшествия
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московская область (подмосковье)
одинцово
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. По факту пожара в частном доме в Одинцово возбуждено дело по статье об уничтожении и повреждении имущества по неосторожности, сообщил ГСУ СК по Подмосковью в Telegram-канале. "По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение имущества по неосторожности)", - говорится в сообщении. Ранее МЧС России сообщало, что 15 ноября 2024 вечером в частном домовладении, расположенном в СНТ "Чигасово" Одинцовского городского округа, произошло возгорание.
https://ria.ru/20241113/dorokhovo--1983621961.html
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), одинцово, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Одинцово, Следственный комитет России (СК РФ)
После пожара в Одинцово завели дело
СК: после пожара в частном доме в Одинцово возбуждено уголовное дело