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После пожара в Одинцово завели дело - РИА Новости, 15.11.2024
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22:56 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/pozhar-1984093411.html
После пожара в Одинцово завели дело
После пожара в Одинцово завели дело - РИА Новости, 15.11.2024
После пожара в Одинцово завели дело
По факту пожара в частном доме в Одинцово возбуждено дело по статье об уничтожении и повреждении имущества по неосторожности, сообщил ГСУ СК по Подмосковью в... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T22:56
2024-11-15T22:56
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
одинцово
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. По факту пожара в частном доме в Одинцово возбуждено дело по статье об уничтожении и повреждении имущества по неосторожности, сообщил ГСУ СК по Подмосковью в Telegram-канале. "По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение имущества по неосторожности)", - говорится в сообщении. Ранее МЧС России сообщало, что 15 ноября 2024 вечером в частном домовладении, расположенном в СНТ "Чигасово" Одинцовского городского округа, произошло возгорание.
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россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), одинцово, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Одинцово, Следственный комитет России (СК РФ)
После пожара в Одинцово завели дело

СК: после пожара в частном доме в Одинцово возбуждено уголовное дело

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. По факту пожара в частном доме в Одинцово возбуждено дело по статье об уничтожении и повреждении имущества по неосторожности, сообщил ГСУ СК по Подмосковью в Telegram-канале.
"По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение имущества по неосторожности)", - говорится в сообщении.
Ранее МЧС России сообщало, что 15 ноября 2024 вечером в частном домовладении, расположенном в СНТ "Чигасово" Одинцовского городского округа, произошло возгорание.
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