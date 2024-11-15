https://ria.ru/20241115/pozhar-1984092820.html

Пожар в Одинцово локализовали

Пожар в Одинцово локализовали - РИА Новости, 15.11.2024

Пожар в Одинцово локализовали

Пожар в Центре помощи жертвам домашнего насилия в Одинцово локализован, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T22:50

2024-11-15T22:50

2024-11-15T22:50

происшествия

россия

одинцово

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Пожар в Центре помощи жертвам домашнего насилия в Одинцово локализован, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. "МЧС России: пожар в Подмосковье локализован", - говорится в сообщении. Ранее МЧС России сообщало, что 15 ноября 2024 вечером в частном домовладении, расположенном в СНТ "Чигасово" Одинцовского городского округа, произошло возгорание. Позднее стало известно, что среди пострадавших при пожаре в Центре помощи жертвам домашнего насилия три ребенка.

https://ria.ru/20241113/dorokhovo--1983621961.html

россия

одинцово

московская область (подмосковье)

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2024

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происшествия, россия, одинцово, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)