https://ria.ru/20241115/pozhar-1984091713.html

При пожаре в Одинцово пострадали три ребенка

При пожаре в Одинцово пострадали три ребенка - РИА Новости, 15.11.2024

При пожаре в Одинцово пострадали три ребенка

Три ребенка среди пострадавших при пожаре в Центре помощи жертвам домашнего насилия в Одинцово, сообщили в экстренных службах РИА Новости. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T22:39

2024-11-15T22:39

2024-11-15T22:40

происшествия

одинцово

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Три ребенка среди пострадавших при пожаре в Центре помощи жертвам домашнего насилия в Одинцово, сообщили в экстренных службах РИА Новости."Пострадали пять человек, в том числе три ребенка", - сказал собеседник агентства.Ранее МЧС России сообщало, что 15 ноября 2024 вечером в частном домовладении, расположенном в СНТ "Чигасово" Одинцовского городского округа, произошло возгорание.

https://ria.ru/20241114/moskva-1983855972.html

одинцово

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2024

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происшествия, одинцово, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)