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При пожаре в доме в Одинцово пострадали шесть человек
При пожаре в доме в Одинцово пострадали шесть человек - РИА Новости, 15.11.2024
При пожаре в доме в Одинцово пострадали шесть человек
При пожаре в частном доме в Одинцово пострадали шесть человек, пять из них госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в минздраве региона. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T22:28
2024-11-15T22:28
2024-11-15T23:31
происшествия
одинцово
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. При пожаре в частном доме в Одинцово пострадали шесть человек, пять из них госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в минздраве региона.Ранее экстренные службы рассказали агентству о пяти пострадавших при инциденте в двухэтажном частном жилом доме в СНТ "Горицвет" в Одинцовском городском округе Подмосковья. Уточняется, что речь идет о центре помощи жертвам домашнего насилия."В результате пожара пострадали шесть человек. Одному пострадавшему была оказана медицинская помощь на месте, и от госпитализации отказался. Пять были госпитализированы в медучреждение, подведомственное Минздраву Московской области", — говорится в заявлении.Врачи оценивают состояние пациентов как тяжелое. Им оказывается необходимая медицинская помощь, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241113/dorokhovo--1983621961.html
одинцово
россия
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происшествия, одинцово, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), московская область (подмосковье)
Происшествия, Одинцово, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Московская область (Подмосковье)
При пожаре в доме в Одинцово пострадали шесть человек
Минздрав: при пожаре в частном доме в Одинцово пострадали шесть человек