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При пожаре в жилом доме в Одинцово пострадали пять человек
При пожаре в жилом доме в Одинцово пострадали пять человек - РИА Новости, 15.11.2024
При пожаре в жилом доме в Одинцово пострадали пять человек
Пять человек пострадали при возгорании в частном жилом доме в подмосковном Одинцово, сообщили экстренные службы РИА Новости. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T21:59
2024-11-15T21:59
2024-11-15T22:14
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Пять человек пострадали при возгорании в частном жилом доме в подмосковном Одинцово, сообщили экстренные службы РИА Новости. "Пять человек пострадали при пожаре в двухэтажном частном жилом доме в СНТ "Горицвет" в Одинцовском городском округе Подмосковья", - говорится в сообщении.Площадь пожара составляет 300 "квадратов", на месте работают 15 специалистов и 3 единицы техники, уточнило позже МЧС России в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20241113/dorokhovo--1983621961.html
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происшествия, одинцово, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Одинцово, Московская область (Подмосковье), Россия
При пожаре в жилом доме в Одинцово пострадали пять человек
При пожаре в частном доме в подмосковном Одинцово пострадали пять человек