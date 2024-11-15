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При пожаре в жилом доме в Одинцово пострадали пять человек - РИА Новости, 15.11.2024
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21:59 15.11.2024 (обновлено: 22:14 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/pozhar-1984086696.html
При пожаре в жилом доме в Одинцово пострадали пять человек
При пожаре в жилом доме в Одинцово пострадали пять человек - РИА Новости, 15.11.2024
При пожаре в жилом доме в Одинцово пострадали пять человек
Пять человек пострадали при возгорании в частном жилом доме в подмосковном Одинцово, сообщили экстренные службы РИА Новости. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T21:59
2024-11-15T22:14
происшествия
одинцово
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Пять человек пострадали при возгорании в частном жилом доме в подмосковном Одинцово, сообщили экстренные службы РИА Новости. "Пять человек пострадали при пожаре в двухэтажном частном жилом доме в СНТ "Горицвет" в Одинцовском городском округе Подмосковья", - говорится в сообщении.Площадь пожара составляет 300 "квадратов", на месте работают 15 специалистов и 3 единицы техники, уточнило позже МЧС России в своем Telegram-канале.
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происшествия, одинцово, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Одинцово, Московская область (Подмосковье), Россия
При пожаре в жилом доме в Одинцово пострадали пять человек

При пожаре в частном доме в подмосковном Одинцово пострадали пять человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Пять человек пострадали при возгорании в частном жилом доме в подмосковном Одинцово, сообщили экстренные службы РИА Новости.
"Пять человек пострадали при пожаре в двухэтажном частном жилом доме в СНТ "Горицвет" в Одинцовском городском округе Подмосковья", - говорится в сообщении.
Площадь пожара составляет 300 "квадратов", на месте работают 15 специалистов и 3 единицы техники, уточнило позже МЧС России в своем Telegram-канале.
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