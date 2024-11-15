https://ria.ru/20241115/pozhar-1984086696.html

При пожаре в жилом доме в Одинцово пострадали пять человек

При пожаре в жилом доме в Одинцово пострадали пять человек - РИА Новости, 15.11.2024

При пожаре в жилом доме в Одинцово пострадали пять человек

Пять человек пострадали при возгорании в частном жилом доме в подмосковном Одинцово, сообщили экстренные службы РИА Новости. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T21:59

2024-11-15T21:59

2024-11-15T22:14

происшествия

одинцово

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Пять человек пострадали при возгорании в частном жилом доме в подмосковном Одинцово, сообщили экстренные службы РИА Новости. "Пять человек пострадали при пожаре в двухэтажном частном жилом доме в СНТ "Горицвет" в Одинцовском городском округе Подмосковья", - говорится в сообщении.Площадь пожара составляет 300 "квадратов", на месте работают 15 специалистов и 3 единицы техники, уточнило позже МЧС России в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20241113/dorokhovo--1983621961.html

одинцово

московская область (подмосковье)

россия

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2024

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происшествия, одинцово, московская область (подмосковье), россия