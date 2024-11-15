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В Новосибирской области пожар в ангаре уничтожил шесть автобусов - РИА Новости, 15.11.2024
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10:26 15.11.2024 (обновлено: 10:43 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/pozhar-1983898206.html
В Новосибирской области пожар в ангаре уничтожил шесть автобусов
В Новосибирской области пожар в ангаре уничтожил шесть автобусов - РИА Новости, 15.11.2024
В Новосибирской области пожар в ангаре уничтожил шесть автобусов
Крупный пожар в ангаре с автомобильной техникой в поселке Линево Новосибирской области уничтожил шесть автобусов и легковушку, пожарные ликвидировали возгорание РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T10:26
2024-11-15T10:43
происшествия
новосибирская область
искитимский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НОВОСИБИРСК, 15 ноя – РИА Новости. Крупный пожар в ангаре с автомобильной техникой в поселке Линево Новосибирской области уничтожил шесть автобусов и легковушку, пожарные ликвидировали возгорание и спасли четыре единицы техники, сообщает ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, рано утром в пятницу на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в рабочем поселке Линево Искитимского района. Первые пожарно-спасательные подразделения были на месте через несколько минут. В это время открытым огнем горела крыша гаража ангарного типа, в котором находилось 11 единиц техники. "Чуть менее двух часов потребовалось огнеборцам, чтобы локализовать пожар и не дать огню распространиться дальше. Еще через 45 минут открытое горение было ликвидировано. Сотрудники МЧС России успели спасти из гаража четыре единицы техники... Уничтожено шесть автобусов и легковой автомобиль", - говорится в сообщении ведомства. В результате происшествия огнем поврежден ангар на площади 648 квадратных метров. Никто не пострадал. По повышенному рангу сложности на пожаре работали 32 человека и девять единиц техники.
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новосибирская область
искитимский район
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происшествия, новосибирская область, искитимский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новосибирская область, Искитимский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Новосибирской области пожар в ангаре уничтожил шесть автобусов

В Линево пожар в ангаре с техникой уничтожил шесть автобусов и легковушку

© Фото : МЧС Новосибирской области/TelegramЛиквидация пожара в ангаре с автомобильной техникой в поселке Линево Новосибирской области. 15 ноября 2024
Ликвидация пожара в ангаре с автомобильной техникой в поселке Линево Новосибирской области. 15 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Фото : МЧС Новосибирской области/Telegram
Ликвидация пожара в ангаре с автомобильной техникой в поселке Линево Новосибирской области. 15 ноября 2024
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НОВОСИБИРСК, 15 ноя – РИА Новости. Крупный пожар в ангаре с автомобильной техникой в поселке Линево Новосибирской области уничтожил шесть автобусов и легковушку, пожарные ликвидировали возгорание и спасли четыре единицы техники, сообщает ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, рано утром в пятницу на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в рабочем поселке Линево Искитимского района. Первые пожарно-спасательные подразделения были на месте через несколько минут. В это время открытым огнем горела крыша гаража ангарного типа, в котором находилось 11 единиц техники.
"Чуть менее двух часов потребовалось огнеборцам, чтобы локализовать пожар и не дать огню распространиться дальше. Еще через 45 минут открытое горение было ликвидировано. Сотрудники МЧС России успели спасти из гаража четыре единицы техники... Уничтожено шесть автобусов и легковой автомобиль", - говорится в сообщении ведомства.
В результате происшествия огнем поврежден ангар на площади 648 квадратных метров. Никто не пострадал. По повышенному рангу сложности на пожаре работали 32 человека и девять единиц техники.
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ПроисшествияНовосибирская областьИскитимский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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