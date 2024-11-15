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В Новосибирской области пожар в ангаре уничтожил шесть автобусов
В Новосибирской области пожар в ангаре уничтожил шесть автобусов - РИА Новости, 15.11.2024
В Новосибирской области пожар в ангаре уничтожил шесть автобусов
Крупный пожар в ангаре с автомобильной техникой в поселке Линево Новосибирской области уничтожил шесть автобусов и легковушку, пожарные ликвидировали возгорание РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T10:26
2024-11-15T10:26
2024-11-15T10:43
происшествия
новосибирская область
искитимский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НОВОСИБИРСК, 15 ноя – РИА Новости. Крупный пожар в ангаре с автомобильной техникой в поселке Линево Новосибирской области уничтожил шесть автобусов и легковушку, пожарные ликвидировали возгорание и спасли четыре единицы техники, сообщает ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, рано утром в пятницу на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в рабочем поселке Линево Искитимского района. Первые пожарно-спасательные подразделения были на месте через несколько минут. В это время открытым огнем горела крыша гаража ангарного типа, в котором находилось 11 единиц техники. "Чуть менее двух часов потребовалось огнеборцам, чтобы локализовать пожар и не дать огню распространиться дальше. Еще через 45 минут открытое горение было ликвидировано. Сотрудники МЧС России успели спасти из гаража четыре единицы техники... Уничтожено шесть автобусов и легковой автомобиль", - говорится в сообщении ведомства. В результате происшествия огнем поврежден ангар на площади 648 квадратных метров. Никто не пострадал. По повышенному рангу сложности на пожаре работали 32 человека и девять единиц техники.
https://ria.ru/20240515/vladivostok-1946038208.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирская область, искитимский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новосибирская область, Искитимский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Новосибирской области пожар в ангаре уничтожил шесть автобусов
В Линево пожар в ангаре с техникой уничтожил шесть автобусов и легковушку