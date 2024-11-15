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При украинском обстреле Горловки получили повреждения котельная и жилой дом - РИА Новости, 15.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:42 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/povrezhdeniya-1983932228.html
При украинском обстреле Горловки получили повреждения котельная и жилой дом
При украинском обстреле Горловки получили повреждения котельная и жилой дом - РИА Новости, 15.11.2024
При украинском обстреле Горловки получили повреждения котельная и жилой дом
Предприятие, котельная и многоквартирный дом получили повреждения в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T12:42
2024-11-15T12:42
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 ноя – РИА Новости. Предприятие, котельная и многоквартирный дом получили повреждения в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. "В результате (обстрела - ред.) Центрально-Городского района Горловки со стороны украинских террористов повреждено одно из предприятий… В результате прямого попадания снаряда украинских нацистов повреждена одна из котельных", - говорится в сообщении Приходько в Telegram-канале. Кроме того, в посёлке машиностроительного завода имени С. М. Кирова в результате прямого попадания снаряда ВСУ повреждён многоквартирный дом и система отопления, сообщил мэр Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка
донецк
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горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол, Происшествия
При украинском обстреле Горловки получили повреждения котельная и жилой дом

Приходько: при обстреле ВСУ Горловки получили повреждения котельная и жилой дом

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 ноя – РИА Новости. Предприятие, котельная и многоквартирный дом получили повреждения в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
"В результате (обстрела - ред.) Центрально-Городского района Горловки со стороны украинских террористов повреждено одно из предприятий… В результате прямого попадания снаряда украинских нацистов повреждена одна из котельных", - говорится в сообщении Приходько в Telegram-канале.
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Кроме того, в посёлке машиностроительного завода имени С. М. Кирова в результате прямого попадания снаряда ВСУ повреждён многоквартирный дом и система отопления, сообщил мэр Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСтиролПроисшествия
 
 
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