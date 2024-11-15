https://ria.ru/20241115/povrezhdeniya-1983932228.html

При украинском обстреле Горловки получили повреждения котельная и жилой дом

При украинском обстреле Горловки получили повреждения котельная и жилой дом - РИА Новости, 15.11.2024

При украинском обстреле Горловки получили повреждения котельная и жилой дом

Предприятие, котельная и многоквартирный дом получили повреждения в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T12:42

2024-11-15T12:42

2024-11-15T12:42

специальная военная операция на украине

горловка

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донецкая народная республика

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происшествия

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ДОНЕЦК, 15 ноя – РИА Новости. Предприятие, котельная и многоквартирный дом получили повреждения в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. "В результате (обстрела - ред.) Центрально-Городского района Горловки со стороны украинских террористов повреждено одно из предприятий… В результате прямого попадания снаряда украинских нацистов повреждена одна из котельных", - говорится в сообщении Приходько в Telegram-канале. Кроме того, в посёлке машиностроительного завода имени С. М. Кирова в результате прямого попадания снаряда ВСУ повреждён многоквартирный дом и система отопления, сообщил мэр Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241115/zapad-1983906105.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, происшествия