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При украинском обстреле Горловки получили повреждения котельная и жилой дом
При украинском обстреле Горловки получили повреждения котельная и жилой дом - РИА Новости, 15.11.2024
При украинском обстреле Горловки получили повреждения котельная и жилой дом
Предприятие, котельная и многоквартирный дом получили повреждения в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T12:42
2024-11-15T12:42
2024-11-15T12:42
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иван приходько
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ДОНЕЦК, 15 ноя – РИА Новости. Предприятие, котельная и многоквартирный дом получили повреждения в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. "В результате (обстрела - ред.) Центрально-Городского района Горловки со стороны украинских террористов повреждено одно из предприятий… В результате прямого попадания снаряда украинских нацистов повреждена одна из котельных", - говорится в сообщении Приходько в Telegram-канале. Кроме того, в посёлке машиностроительного завода имени С. М. Кирова в результате прямого попадания снаряда ВСУ повреждён многоквартирный дом и система отопления, сообщил мэр Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол, Происшествия
При украинском обстреле Горловки получили повреждения котельная и жилой дом
Приходько: при обстреле ВСУ Горловки получили повреждения котельная и жилой дом