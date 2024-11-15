https://ria.ru/20241115/pomosch-1983874959.html

Участники ярмарок в Москве передают в зону СВО консервированную продукцию

Участники ярмарок в Москве передают в зону СВО консервированную продукцию - РИА Новости, 15.11.2024

Участники ярмарок в Москве передают в зону СВО консервированную продукцию

Участники ярмарок выходного дня в Москве передают в зону спецоперации консервированную продукцию, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T07:32

2024-11-15T07:32

2024-11-15T07:32

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Участники ярмарок выходного дня в Москве передают в зону спецоперации консервированную продукцию, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Мария и ее близкие уже много лет занимаются фермерством - они выращивают овощи и фрукты на своем участке. Часть урожая женщина засаливает и консервирует на зиму. Эту продукцию, не требующую специальных условий хранения, она регулярно отправляет на фронт через знакомых волонтеров", - говорится в сообщении. В Москве работает 56 ярмарок выходного дня, на которых можно приобрести натуральные овощи, фрукты и ягоды, а также продукты фермерских хозяйств более чем из 40 регионов России. Торговые площадки расположены рядом с жилыми домами, станциями метро и остановками общественного транспорта. Они открыты с пятницы по воскресенье с 08.00 до 20.00.

https://ria.ru/20241029/pomosch-1980675263.html

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