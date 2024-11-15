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Участники ярмарок в Москве передают в зону СВО консервированную продукцию - РИА Новости, 15.11.2024
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07:32 15.11.2024
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Участники ярмарок в Москве передают в зону СВО консервированную продукцию
Участники ярмарок в Москве передают в зону СВО консервированную продукцию - РИА Новости, 15.11.2024
Участники ярмарок в Москве передают в зону СВО консервированную продукцию
Участники ярмарок выходного дня в Москве передают в зону спецоперации консервированную продукцию, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T07:32
2024-11-15T07:32
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Участники ярмарок выходного дня в Москве передают в зону спецоперации консервированную продукцию, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Мария и ее близкие уже много лет занимаются фермерством - они выращивают овощи и фрукты на своем участке. Часть урожая женщина засаливает и консервирует на зиму. Эту продукцию, не требующую специальных условий хранения, она регулярно отправляет на фронт через знакомых волонтеров", - говорится в сообщении. В Москве работает 56 ярмарок выходного дня, на которых можно приобрести натуральные овощи, фрукты и ягоды, а также продукты фермерских хозяйств более чем из 40 регионов России. Торговые площадки расположены рядом с жилыми домами, станциями метро и остановками общественного транспорта. Они открыты с пятницы по воскресенье с 08.00 до 20.00.
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Надежные люди, Москва, Россия
Участники ярмарок в Москве передают в зону СВО консервированную продукцию

Участники ярмарок выходного дня в Москве передают в зону СВО консервы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКонсервированные овощи
Консервированные овощи - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Консервированные овощи. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Участники ярмарок выходного дня в Москве передают в зону спецоперации консервированную продукцию, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Мария и ее близкие уже много лет занимаются фермерством - они выращивают овощи и фрукты на своем участке. Часть урожая женщина засаливает и консервирует на зиму. Эту продукцию, не требующую специальных условий хранения, она регулярно отправляет на фронт через знакомых волонтеров", - говорится в сообщении.
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В Москве работает 56 ярмарок выходного дня, на которых можно приобрести натуральные овощи, фрукты и ягоды, а также продукты фермерских хозяйств более чем из 40 регионов России. Торговые площадки расположены рядом с жилыми домами, станциями метро и остановками общественного транспорта. Они открыты с пятницы по воскресенье с 08.00 до 20.00.
 
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