https://ria.ru/20241115/polsha-1983949388.html

"Память короткая". В Польше поставили Украину на место

"Память короткая". В Польше поставили Украину на место - РИА Новости, 15.11.2024

"Память короткая". В Польше поставили Украину на место

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN24 упрекнул Украину в "короткой памяти". "По словам министра, память украинцев "короткая"... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T13:33

2024-11-15T13:33

2024-11-15T14:18

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN24 упрекнул Украину в "короткой памяти". "По словам министра, память украинцев "короткая". Он напомнил, что в первые месяцы войны Польша пожертвовала военное снаряжение и организовала гуманитарную помощь", — говорится в публикации. По его словам, это важно в контексте слов Владимира Зеленского, в которых звучала такая нота, что Польша не делает всего для поддержки Украины, что может. "Нельзя сказать, что Польша не делает все возможное. Польша делала и продолжает делать все, что возможно. Но есть предел, который я никогда не перейду. Предел помощи Украине — это вопрос безопасности Польши. Если передача какого-то оборудования будет угрожать безопасности польского государства, я просто не буду передавать это оборудование", — сказал он. На прошлой неделе премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что дата окончания боевых действий на Украине может быть определена очень быстро после вступления Дональда Трампа в должность президента США.

https://ria.ru/20241115/bouz-1983920879.html

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в мире, польша, владимир зеленский, украина