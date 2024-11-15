"Память короткая". В Польше поставили Украину на место
Глава МО Польши Косиняк-Камыш упрекнул Украину в короткой памяти
© AP Photo / Alik KepliczВид на Варшаву
© AP Photo / Alik Keplicz
Вид на Варшаву. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN24 упрекнул Украину в "короткой памяти".
"По словам министра, память украинцев "короткая". Он напомнил, что в первые месяцы войны Польша пожертвовала военное снаряжение и организовала гуманитарную помощь", — говорится в публикации.
"По словам министра, память украинцев "короткая". Он напомнил, что в первые месяцы войны Польша пожертвовала военное снаряжение и организовала гуманитарную помощь", — говорится в публикации.
По его словам, это важно в контексте слов Владимира Зеленского, в которых звучала такая нота, что Польша не делает всего для поддержки Украины, что может.
"Нельзя сказать, что Польша не делает все возможное. Польша делала и продолжает делать все, что возможно. Но есть предел, который я никогда не перейду. Предел помощи Украине — это вопрос безопасности Польши. Если передача какого-то оборудования будет угрожать безопасности польского государства, я просто не буду передавать это оборудование", — сказал он.
На прошлой неделе премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что дата окончания боевых действий на Украине может быть определена очень быстро после вступления Дональда Трампа в должность президента США.
"Нельзя сказать, что Польша не делает все возможное. Польша делала и продолжает делать все, что возможно. Но есть предел, который я никогда не перейду. Предел помощи Украине — это вопрос безопасности Польши. Если передача какого-то оборудования будет угрожать безопасности польского государства, я просто не буду передавать это оборудование", — сказал он.
На прошлой неделе премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что дата окончания боевых действий на Украине может быть определена очень быстро после вступления Дональда Трампа в должность президента США.