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"Память короткая". В Польше поставили Украину на место - РИА Новости, 15.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:33 15.11.2024 (обновлено: 14:18 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/polsha-1983949388.html
"Память короткая". В Польше поставили Украину на место
"Память короткая". В Польше поставили Украину на место - РИА Новости, 15.11.2024
"Память короткая". В Польше поставили Украину на место
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN24 упрекнул Украину в "короткой памяти". "По словам министра, память украинцев "короткая"... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T13:33
2024-11-15T14:18
специальная военная операция на украине
в мире
польша
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN24 упрекнул Украину в "короткой памяти". "По словам министра, память украинцев "короткая". Он напомнил, что в первые месяцы войны Польша пожертвовала военное снаряжение и организовала гуманитарную помощь", — говорится в публикации. По его словам, это важно в контексте слов Владимира Зеленского, в которых звучала такая нота, что Польша не делает всего для поддержки Украины, что может. "Нельзя сказать, что Польша не делает все возможное. Польша делала и продолжает делать все, что возможно. Но есть предел, который я никогда не перейду. Предел помощи Украине — это вопрос безопасности Польши. Если передача какого-то оборудования будет угрожать безопасности польского государства, я просто не буду передавать это оборудование", — сказал он. На прошлой неделе премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что дата окончания боевых действий на Украине может быть определена очень быстро после вступления Дональда Трампа в должность президента США.
https://ria.ru/20241115/bouz-1983920879.html
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в мире, польша, владимир зеленский, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Владимир Зеленский, Украина
"Память короткая". В Польше поставили Украину на место

Глава МО Польши Косиняк-Камыш упрекнул Украину в короткой памяти

© AP Photo / Alik KepliczВид на Варшаву
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Alik Keplicz
Вид на Варшаву. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN24 упрекнул Украину в "короткой памяти".

"По словам министра, память украинцев "короткая". Он напомнил, что в первые месяцы войны Польша пожертвовала военное снаряжение и организовала гуманитарную помощь", — говорится в публикации.
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По его словам, это важно в контексте слов Владимира Зеленского, в которых звучала такая нота, что Польша не делает всего для поддержки Украины, что может.

"Нельзя сказать, что Польша не делает все возможное. Польша делала и продолжает делать все, что возможно. Но есть предел, который я никогда не перейду. Предел помощи Украине — это вопрос безопасности Польши. Если передача какого-то оборудования будет угрожать безопасности польского государства, я просто не буду передавать это оборудование", — сказал он.

На прошлой неделе премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что дата окончания боевых действий на Украине может быть определена очень быстро после вступления Дональда Трампа в должность президента США.
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