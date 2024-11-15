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МИД призвал россиян при возможности выехать из Абхазии - РИА Новости, 15.11.2024
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17:17 15.11.2024 (обновлено: 17:28 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/poezdki-1984036953.html
МИД призвал россиян при возможности выехать из Абхазии
МИД призвал россиян при возможности выехать из Абхазии - РИА Новости, 15.11.2024
МИД призвал россиян при возможности выехать из Абхазии
Министерство иностранных дел России рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в Абхазию из-за внутриполитической ситуации, заявила официальный... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T17:17
2024-11-15T17:28
в мире
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абхазия
мария захарова
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел России рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в Абхазию из-за внутриполитической ситуации, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова"В складывающихся условиях МИД России вынужден рекомендовать российским гражданам воздержаться от поездок, включая туристические, в Абхазию. Тем россиянам, которые временно находятся в этом государстве, важно проявлять повышенную осмотрительность, не приближаться к местам беспорядков, а при возможности – выехать из страны", - говорится в заявлении на сайте ведомства.В пятницу абхазский парламент должен был рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, выломали ворота правительственного комплекса и потребовали отставки президента республики Аслана Бжании. Позднее часть протестующих смогли проникнуть в здание парламента, выбили стекла в некоторых кабинетах и сломали стол в зал заседаний.Позднее пресс-служба президента республики сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.
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в мире, россия, абхазия, мария захарова, аслан бжания
В мире, Россия, Абхазия, Мария Захарова, Аслан Бжания
МИД призвал россиян при возможности выехать из Абхазии

МИД призвал россиян воздержаться от поездок и при возможности покинуть Абхазию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел России рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в Абхазию из-за внутриполитической ситуации, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова
"В складывающихся условиях МИД России вынужден рекомендовать российским гражданам воздержаться от поездок, включая туристические, в Абхазию. Тем россиянам, которые временно находятся в этом государстве, важно проявлять повышенную осмотрительность, не приближаться к местам беспорядков, а при возможности – выехать из страны", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
В пятницу абхазский парламент должен был рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, выломали ворота правительственного комплекса и потребовали отставки президента республики Аслана Бжании. Позднее часть протестующих смогли проникнуть в здание парламента, выбили стекла в некоторых кабинетах и сломали стол в зал заседаний.
Позднее пресс-служба президента республики сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.
Силовики покидают территорию рядом с парламентом. Кадры из Сухума - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Абхазские силовики покидают территорию у здания парламента
Вчера, 15:25
 
В миреРоссияАбхазияМария ЗахароваАслан Бжания
 
 
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