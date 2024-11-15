https://ria.ru/20241115/podrostok-1983891159.html
Под Кировом задержали украинского диверсанта
Под Кировом задержали украинского диверсанта - РИА Новости, 15.11.2024
Под Кировом задержали украинского диверсанта
В Кировской области задержали 16-летнего подростка, пытавшегося по заданию украинских спецслужб устроить диверсию на железной дороге, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T09:48
2024-11-15T09:48
2024-11-15T12:40
происшествия
россия
кировская область
украина
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В Кировской области задержали 16-летнего подростка, пытавшегося по заданию украинских спецслужб устроить диверсию на железной дороге, сообщили РИА Новости в Следственном комитете. "За денежное вознаграждение он собирался поджечь два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки главных путей кировского участка магистрали, повреждение которых могло повлечь техногенную катастрофу в виде столкновения или схода следовавших на данном участке поездов", — сказали в ведомстве. Сотрудники регионального управления ФСБ задержали юношу на месте преступления. Благодаря их оперативной работе повреждения транспортной инфраструктуры удалось не допустить, отметили в СК.У задержанного нашли предметы для изготовления самодельных зажигательных устройств и переписку в мессенджере Telegram с украинскими спецслужбами. На допросе он признался в совершении преступления и объяснил, что хотел поджечь два ящика по указанию человека из Telegram. За это, по его словам, ему обещали 25 тысяч рублей.Против подростка возбудили уголовное дело по статье "Покушение на диверсию". Суд отправил его под стражу.
https://ria.ru/20241114/zaporozhskaya_oblast-1983644771.html
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Задержание подростка, пытавшегося совершить диверсию на железной дороге в Кировской области
СК и ФСБ сообщили о задержании 16-летнего подростка в Кировской области, который пытался по заданию спецслужб Украины поджечь два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки главных путей участка Транссиба.
На видео диверсант признается, что ему обещали за преступление 25 тыс рублей.
2024-11-15T09:48
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происшествия, россия, кировская область, украина, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Кировская область, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Под Кировом задержали украинского диверсанта
Подросток из Кировской области пытался устроить диверсию на железной дороге