https://ria.ru/20241115/podmoskove-1984047538.html

В Московской области злоумышленники пытались поджечь релейный шкаф

В Московской области злоумышленники пытались поджечь релейный шкаф - РИА Новости, 15.11.2024

В Московской области злоумышленники пытались поджечь релейный шкаф

Злоумышленники 13 ноября пытались поджечь релейный шкаф на железной дороге в Московской области, возбуждено дело о покушении на теракт, сообщается в... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T17:57

2024-11-15T17:57

2024-11-15T18:06

происшествия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

московская железная дорога

россия

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Злоумышленники 13 ноября пытались поджечь релейный шкаф на железной дороге в Московской области, возбуждено дело о покушении на теракт, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК России."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 205 УК РФ (покушение на террористический акт). В совершении указанного преступления подозреваются мужчина 2001 года рождения и несовершеннолетний 2009 года рождения", - говорится в сообщении.По данным следствия, вечером 13 ноября подозреваемые, распределив между собой роли, за денежное вознаграждение и по указанию куратора, переписывающего с ними через мессенджер, должны были поджечь релейный шкаф вблизи станции Горенки Московской железной дороги. Подчеркивается, что довести до конца свой преступный умысел они не смогли, их действия были пресечены правоохранителями.Отмечается. что мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Кроме того, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Следователи напомнили, что за указанные действия предусмотрена уголовная ответственность сроком до 20 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20241023/podzhog-1979528430.html

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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), московская железная дорога, россия