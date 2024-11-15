Рейтинг@Mail.ru
В Московской области злоумышленники пытались поджечь релейный шкаф - РИА Новости, 15.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:57 15.11.2024 (обновлено: 18:06 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/podmoskove-1984047538.html
В Московской области злоумышленники пытались поджечь релейный шкаф
В Московской области злоумышленники пытались поджечь релейный шкаф - РИА Новости, 15.11.2024
В Московской области злоумышленники пытались поджечь релейный шкаф
Злоумышленники 13 ноября пытались поджечь релейный шкаф на железной дороге в Московской области, возбуждено дело о покушении на теракт, сообщается в... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T17:57
2024-11-15T18:06
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
московская железная дорога
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Злоумышленники 13 ноября пытались поджечь релейный шкаф на железной дороге в Московской области, возбуждено дело о покушении на теракт, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК России."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 205 УК РФ (покушение на террористический акт). В совершении указанного преступления подозреваются мужчина 2001 года рождения и несовершеннолетний 2009 года рождения", - говорится в сообщении.По данным следствия, вечером 13 ноября подозреваемые, распределив между собой роли, за денежное вознаграждение и по указанию куратора, переписывающего с ними через мессенджер, должны были поджечь релейный шкаф вблизи станции Горенки Московской железной дороги. Подчеркивается, что довести до конца свой преступный умысел они не смогли, их действия были пресечены правоохранителями.Отмечается. что мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Кроме того, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Следователи напомнили, что за указанные действия предусмотрена уголовная ответственность сроком до 20 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20241023/podzhog-1979528430.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), московская железная дорога, россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Московская железная дорога, Россия
В Московской области злоумышленники пытались поджечь релейный шкаф

В Подмосковье злоумышленники пытались поджечь релейный шкаф, возбуждено дело

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Злоумышленники 13 ноября пытались поджечь релейный шкаф на железной дороге в Московской области, возбуждено дело о покушении на теракт, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 205 УК РФ (покушение на террористический акт). В совершении указанного преступления подозреваются мужчина 2001 года рождения и несовершеннолетний 2009 года рождения", - говорится в сообщении.
По данным следствия, вечером 13 ноября подозреваемые, распределив между собой роли, за денежное вознаграждение и по указанию куратора, переписывающего с ними через мессенджер, должны были поджечь релейный шкаф вблизи станции Горенки Московской железной дороги. Подчеркивается, что довести до конца свой преступный умысел они не смогли, их действия были пресечены правоохранителями.
Отмечается. что мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Кроме того, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Следователи напомнили, что за указанные действия предусмотрена уголовная ответственность сроком до 20 лет лишения свободы.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
В Красноярском крае подростков осудили за поджог релейных шкафов
23 октября, 12:29
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)Московская железная дорогаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Протестующие, захватившие парламент Абхазии, на фоне слухов о возможной попытке силовиков отбить здание, готовятся обороняться и возводят баррикады перед нимБеспорядки в АбхазииВчера, 16:25
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала