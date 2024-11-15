https://ria.ru/20241115/podmoskove-1983991163.html

Больше двух триллионов рублей инвестиций вошли в проект "АИС Инвестор"

Больше двух триллионов рублей инвестиций вошли в проект "АИС Инвестор" - РИА Новости, 15.11.2024

Больше двух триллионов рублей инвестиций вошли в проект "АИС Инвестор"

Больше 2 триллионов рублей инвестиций вошли в проект министерства инвестиций Подмосковья "АИС Инвестор", что создало примерно 340 тысяч новых рабочих мест,... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T15:17

2024-11-15T15:17

2024-11-15T15:17

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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КРАСНОГОРСК (Московская область), 15 ноя - РИА Новости. Больше 2 триллионов рублей инвестиций вошли в проект министерства инвестиций Подмосковья "АИС Инвестор", что создало примерно 340 тысяч новых рабочих мест, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева . В пятницу в Доме правительства Московской области проходит традиционная встреча министров экономического развития субъектов Российской Федерации. "Создан цифровой сервис, который называется "АИС Инвестор" - автоматизированная инвестиционная система инвесторов, которая помогает нам, помогает командам работать по сопровождению инвестиционного проекта. То есть сейчас мы можем на планшете или в телефоне, на одной картинке увидеть все инвестиционные проекты, которые реализуются в Подмосковье. И сегодня, вот сейчас в этой нашей системе 1173 проекта. Ни много ни мало - это больше 2 триллионов рублей инвестиций и примерно 340 тысяч новых рабочих мест", - сказала Зиновьева во время II Съезда министров экономического развития субъектов Российской Федерации. Она отметила, что проекты реализуется не быстро, у каждого из них "свой жизненный путь". Министр отметила, что важные элементы собраны в одном очень удобном электронном сервисе, в котором работает и правительство Московской области, и муниципалитет, и центр содействия строительству, и многие другие. "Есть даже интерфейс для инвестора. Он в своем личном кабинете на инвестиционном портале может видеть, как мы сопровождаем его заявки, как мы решаем его вопросы. И как помогаем быстрее построить завод", - отметила министр инвестиций. Участники съезда обсуждают итоги завершающихся в 2024 году национальных проектов, планы до 2030 года. Также на повестке ключевые вопросы повышения инвестиционной активности регионов, социально-экономического развития, поддержки секторов экономики.

https://ria.ru/20241115/dorozhniki--1983958590.html

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московская область (подмосковье)