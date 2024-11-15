Рейтинг@Mail.ru
Больше двух триллионов рублей инвестиций вошли в проект "АИС Инвестор" - РИА Новости, 15.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
15:17 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/podmoskove-1983991163.html
Больше двух триллионов рублей инвестиций вошли в проект "АИС Инвестор"
Больше двух триллионов рублей инвестиций вошли в проект "АИС Инвестор" - РИА Новости, 15.11.2024
Больше двух триллионов рублей инвестиций вошли в проект "АИС Инвестор"
Больше 2 триллионов рублей инвестиций вошли в проект министерства инвестиций Подмосковья "АИС Инвестор", что создало примерно 340 тысяч новых рабочих мест,... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T15:17
2024-11-15T15:17
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927053504_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_29350a806026e114a87020c45fadac1b.jpg
КРАСНОГОРСК (Московская область), 15 ноя - РИА Новости. Больше 2 триллионов рублей инвестиций вошли в проект министерства инвестиций Подмосковья "АИС Инвестор", что создало примерно 340 тысяч новых рабочих мест, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева . В пятницу в Доме правительства Московской области проходит традиционная встреча министров экономического развития субъектов Российской Федерации. "Создан цифровой сервис, который называется "АИС Инвестор" - автоматизированная инвестиционная система инвесторов, которая помогает нам, помогает командам работать по сопровождению инвестиционного проекта. То есть сейчас мы можем на планшете или в телефоне, на одной картинке увидеть все инвестиционные проекты, которые реализуются в Подмосковье. И сегодня, вот сейчас в этой нашей системе 1173 проекта. Ни много ни мало - это больше 2 триллионов рублей инвестиций и примерно 340 тысяч новых рабочих мест", - сказала Зиновьева во время II Съезда министров экономического развития субъектов Российской Федерации. Она отметила, что проекты реализуется не быстро, у каждого из них "свой жизненный путь". Министр отметила, что важные элементы собраны в одном очень удобном электронном сервисе, в котором работает и правительство Московской области, и муниципалитет, и центр содействия строительству, и многие другие. "Есть даже интерфейс для инвестора. Он в своем личном кабинете на инвестиционном портале может видеть, как мы сопровождаем его заявки, как мы решаем его вопросы. И как помогаем быстрее построить завод", - отметила министр инвестиций. Участники съезда обсуждают итоги завершающихся в 2024 году национальных проектов, планы до 2030 года. Также на повестке ключевые вопросы повышения инвестиционной активности регионов, социально-экономического развития, поддержки секторов экономики.
https://ria.ru/20241115/dorozhniki--1983958590.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927053504_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_90f1a1e31ce913424e12f8d42ee30908.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Больше двух триллионов рублей инвестиций вошли в проект "АИС Инвестор"

© iStock.com / SmederevacРаботники производственной линии контролируют производственный процесс
Работники производственной линии контролируют производственный процесс - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© iStock.com / Smederevac
Работники производственной линии контролируют производственный процесс. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОГОРСК (Московская область), 15 ноя - РИА Новости. Больше 2 триллионов рублей инвестиций вошли в проект министерства инвестиций Подмосковья "АИС Инвестор", что создало примерно 340 тысяч новых рабочих мест, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева .
В пятницу в Доме правительства Московской области проходит традиционная встреча министров экономического развития субъектов Российской Федерации.
"Создан цифровой сервис, который называется "АИС Инвестор" - автоматизированная инвестиционная система инвесторов, которая помогает нам, помогает командам работать по сопровождению инвестиционного проекта. То есть сейчас мы можем на планшете или в телефоне, на одной картинке увидеть все инвестиционные проекты, которые реализуются в Подмосковье. И сегодня, вот сейчас в этой нашей системе 1173 проекта. Ни много ни мало - это больше 2 триллионов рублей инвестиций и примерно 340 тысяч новых рабочих мест", - сказала Зиновьева во время II Съезда министров экономического развития субъектов Российской Федерации.
Она отметила, что проекты реализуется не быстро, у каждого из них "свой жизненный путь". Министр отметила, что важные элементы собраны в одном очень удобном электронном сервисе, в котором работает и правительство Московской области, и муниципалитет, и центр содействия строительству, и многие другие.
"Есть даже интерфейс для инвестора. Он в своем личном кабинете на инвестиционном портале может видеть, как мы сопровождаем его заявки, как мы решаем его вопросы. И как помогаем быстрее построить завод", - отметила министр инвестиций.
Участники съезда обсуждают итоги завершающихся в 2024 году национальных проектов, планы до 2030 года. Также на повестке ключевые вопросы повышения инвестиционной активности регионов, социально-экономического развития, поддержки секторов экономики.
Трасса - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Дорожники Подмосковья обработали за ночь 770 километров участков дорог
Вчера, 13:57
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Протестующие, захватившие парламент Абхазии, на фоне слухов о возможной попытке силовиков отбить здание, готовятся обороняться и возводят баррикады перед нимБеспорядки в АбхазииВчера, 16:25
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала