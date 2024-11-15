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Более 65 тысяч больничных листов дистанционно закрыли врачи в Подмосковье - РИА Новости, 15.11.2024
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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
12:57 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/podmoskove-1983938776.html
Более 65 тысяч больничных листов дистанционно закрыли врачи в Подмосковье
Более 65 тысяч больничных листов дистанционно закрыли врачи в Подмосковье - РИА Новости, 15.11.2024
Более 65 тысяч больничных листов дистанционно закрыли врачи в Подмосковье
Более 65 тысяч больничных листов закрыли врачи Подмосковья в ходе телемедицинских консультаций за первую неделю ноября, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T12:57
2024-11-15T12:57
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Более 65 тысяч больничных листов закрыли врачи Подмосковья в ходе телемедицинских консультаций за первую неделю ноября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Это стало возможным благодаря активному внедрению цифровых технологий в сфере здравоохранения Подмосковья. Так, жители могут проконсультироваться с врачом, не посещая поликлинику. "Дистанционное закрытие больничных - самая востребованная услуга у наших жителей, на нее приходится 75% от всех обращений по телемедицине. Такие онлайн-приемы позволяют сэкономить время на походе в поликлинику, особенно для тех, кто уже выздоровел и готов вернуться в рабочий ритм", - сказал и. о. министра здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Записаться на телемедицинскую консультацию можно портале "Здравоохранение", по телефону горячей линии 122 или на приеме у лечащего врача.
https://ria.ru/20241114/podmoskove-1983818038.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 65 тысяч больничных листов дистанционно закрыли врачи в Подмосковье

© iStock.com / santypanВрач идет по коридору в больнице
Врач идет по коридору в больнице - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© iStock.com / santypan
Врач идет по коридору в больнице. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Более 65 тысяч больничных листов закрыли врачи Подмосковья в ходе телемедицинских консультаций за первую неделю ноября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Это стало возможным благодаря активному внедрению цифровых технологий в сфере здравоохранения Подмосковья. Так, жители могут проконсультироваться с врачом, не посещая поликлинику.
"Дистанционное закрытие больничных - самая востребованная услуга у наших жителей, на нее приходится 75% от всех обращений по телемедицине. Такие онлайн-приемы позволяют сэкономить время на походе в поликлинику, особенно для тех, кто уже выздоровел и готов вернуться в рабочий ритм", - сказал и. о. министра здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Записаться на телемедицинскую консультацию можно портале "Здравоохранение", по телефону горячей линии 122 или на приеме у лечащего врача.
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