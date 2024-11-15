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Украинский пленный рассказал об обучении в немецком городе Хаммельбург
Украинский пленный рассказал об обучении в немецком городе Хаммельбург - РИА Новости, 15.11.2024
Украинский пленный рассказал об обучении в немецком городе Хаммельбург
Боевики ВСУ проходят обучение в немецком Хаммельбурге, где есть центр и для тренингов служащих миссий ООН, рассказал РИА Новости попавший в плен украинский... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T03:35
2024-11-15T03:35
2024-11-15T03:35
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ДОНЕЦК, 15 ноя – РИА Новости. Боевики ВСУ проходят обучение в немецком Хаммельбурге, где есть центр и для тренингов служащих миссий ООН, рассказал РИА Новости попавший в плен украинский военный Сергей Палий.Город Хаммельбург, располагающийся в Баварии, известен тем, что в нем находится Учебный центр ООН бундесвера, где обучаются военные наблюдатели Всемирной организации. Как сообщается на сайте центра, участники курса проходят интенсивную подготовку в области переговоров, посредничества, связи, координации, документирования и предоставления отчетов. При этом обучение проводится на открытой местности."Семнадцатого сентября вызвали, сказали, собирай вещи, ты едешь. Я говорю, я, во-первых, полностью негоден (для военной службы – ред.). Говорят: ничего страшного, за тебя все решили, поедешь, отдохнешь. Нам для бумажки (для отчетности – ред.)", - сказал Палий.На уточняющий вопрос о том, куда именно военных ВСУ послали учиться, пленный ответил: "В Германию, Хаммельбург".При этом он упомянул, что штампа о нахождении на территории Евросоюза у него в паспорте нет.
https://ria.ru/20241115/plennyy-1983864509.html
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бавария, германия, вооруженные силы украины, оон, в мире
Специальная военная операция на Украине, Бавария, Германия, Вооруженные силы Украины, ООН, В мире
Украинский пленный рассказал об обучении в немецком городе Хаммельбург
Пленный: бойцы ВСУ обучаются в Хаммельбурге в ФРГ, где есть центр для миссий ООН