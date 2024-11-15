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Бойцов ВСУ обучал инструктор из США с опытом службы в Ираке, заявил пленный - РИА Новости, 15.11.2024
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02:23 15.11.2024 (обновлено: 09:02 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/plennyy-1983864509.html
Бойцов ВСУ обучал инструктор из США с опытом службы в Ираке, заявил пленный
Бойцов ВСУ обучал инструктор из США с опытом службы в Ираке, заявил пленный - РИА Новости, 15.11.2024
Бойцов ВСУ обучал инструктор из США с опытом службы в Ираке, заявил пленный
Военнослужащих ВСУ обучал инструктор из США с опытом нахождения в "горячих точках" в Ираке и Афганистане, рассказал РИА Новости украинский дезертир Игорь... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T02:23
2024-11-15T09:02
ирак
афганистан
сша
вооруженные силы украины
в мире
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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Военнослужащих ВСУ обучал инструктор из США с опытом нахождения в "горячих точках" в Ираке и Афганистане, рассказал РИА Новости украинский дезертир Игорь Мартыненко. Украинец 1975 года рождения родом из Николаевской области был мобилизован 15 мая 2023 года, в августе того же года он дезертировал из украинской армии и полтора года скрывался в прифронтовой зоне. По словам пленного, военнослужащих 37-й бригады морской пехоты ВСУ обучал американский инструктор. "Джон или Пол, он у нас один был американец, и с ним был переводчик. Он рассказывал, что делать, как рыть окопы, как работать с оружием… ему не больше 40, где-то 35-37 лет. Он говорит, побывал во всех "горячих точках", Ирак, Афганистан, и теперь он на Украине", - сказал собеседник агентства.
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353
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Украинский дезертир: военных ВСУ обучал инструктор из США, служивший в Ираке и Афганистане
Военнослужащих ВСУ обучал инструктор из США с опытом нахождения в горячих точках в Ираке и Афганистане, рассказал РИА Новости украинский дезертир.
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ирак, афганистан, сша, вооруженные силы украины, в мире
Ирак, Афганистан, США, Вооруженные силы Украины, В мире
Бойцов ВСУ обучал инструктор из США с опытом службы в Ираке, заявил пленный

Пленный: бойцов ВСУ обучал инструктор из США, воевавший в Ираке и Афганистане

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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Военнослужащих ВСУ обучал инструктор из США с опытом нахождения в "горячих точках" в Ираке и Афганистане, рассказал РИА Новости украинский дезертир Игорь Мартыненко.
Украинец 1975 года рождения родом из Николаевской области был мобилизован 15 мая 2023 года, в августе того же года он дезертировал из украинской армии и полтора года скрывался в прифронтовой зоне.
По словам пленного, военнослужащих 37-й бригады морской пехоты ВСУ обучал американский инструктор.
"Джон или Пол, он у нас один был американец, и с ним был переводчик. Он рассказывал, что делать, как рыть окопы, как работать с оружием… ему не больше 40, где-то 35-37 лет. Он говорит, побывал во всех "горячих точках", Ирак, Афганистан, и теперь он на Украине", - сказал собеседник агентства.
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