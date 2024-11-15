https://ria.ru/20241115/plennyy-1983864509.html

Бойцов ВСУ обучал инструктор из США с опытом службы в Ираке, заявил пленный

Бойцов ВСУ обучал инструктор из США с опытом службы в Ираке, заявил пленный - РИА Новости, 15.11.2024

Бойцов ВСУ обучал инструктор из США с опытом службы в Ираке, заявил пленный

Военнослужащих ВСУ обучал инструктор из США с опытом нахождения в "горячих точках" в Ираке и Афганистане, рассказал РИА Новости украинский дезертир Игорь... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T02:23

2024-11-15T02:23

2024-11-15T09:02

ирак

афганистан

сша

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983881968_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_db0600cbde9b8a9d0dfd82385ebe9519.jpg

ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Военнослужащих ВСУ обучал инструктор из США с опытом нахождения в "горячих точках" в Ираке и Афганистане, рассказал РИА Новости украинский дезертир Игорь Мартыненко. Украинец 1975 года рождения родом из Николаевской области был мобилизован 15 мая 2023 года, в августе того же года он дезертировал из украинской армии и полтора года скрывался в прифронтовой зоне. По словам пленного, военнослужащих 37-й бригады морской пехоты ВСУ обучал американский инструктор. "Джон или Пол, он у нас один был американец, и с ним был переводчик. Он рассказывал, что делать, как рыть окопы, как работать с оружием… ему не больше 40, где-то 35-37 лет. Он говорит, побывал во всех "горячих точках", Ирак, Афганистан, и теперь он на Украине", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20241020/instruktor-1979038418.html

ирак

афганистан

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Украинский дезертир: военных ВСУ обучал инструктор из США, служивший в Ираке и Афганистане Военнослужащих ВСУ обучал инструктор из США с опытом нахождения в горячих точках в Ираке и Афганистане, рассказал РИА Новости украинский дезертир. 2024-11-15T02:23 true PT0M52S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ирак, афганистан, сша, вооруженные силы украины, в мире