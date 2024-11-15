https://ria.ru/20241115/plennye-1983936265.html
Минобороны назвало число сдавшихся в плен украинских военных за неделю
Минобороны назвало число сдавшихся в плен украинских военных за неделю - РИА Новости, 15.11.2024
Минобороны назвало число сдавшихся в плен украинских военных за неделю
За прошедшую неделю в ходе СВО в плен российским подразделениям сдался 41 украинский военнослужащий, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T12:49
2024-11-15T12:49
2024-11-15T12:49
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. За прошедшую неделю в ходе СВО в плен российским подразделениям сдался 41 украинский военнослужащий, сообщило Минобороны РФ. "В течение недели на линии боевого соприкосновения сдался в плен 41 украинский военнослужащий", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Минобороны назвало число сдавшихся в плен украинских военных за неделю
Минобороны: за неделю в ходе СВО в плен сдался 41 украинский военнослужащий