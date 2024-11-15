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Минобороны назвало число сдавшихся в плен украинских военных за неделю - РИА Новости, 15.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:49 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/plennye-1983936265.html
Минобороны назвало число сдавшихся в плен украинских военных за неделю
Минобороны назвало число сдавшихся в плен украинских военных за неделю - РИА Новости, 15.11.2024
Минобороны назвало число сдавшихся в плен украинских военных за неделю
За прошедшую неделю в ходе СВО в плен российским подразделениям сдался 41 украинский военнослужащий, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T12:49
2024-11-15T12:49
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. За прошедшую неделю в ходе СВО в плен российским подразделениям сдался 41 украинский военнослужащий, сообщило Минобороны РФ. "В течение недели на линии боевого соприкосновения сдался в плен 41 украинский военнослужащий", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Минобороны назвало число сдавшихся в плен украинских военных за неделю

Минобороны: за неделю в ходе СВО в плен сдался 41 украинский военнослужащий

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. За прошедшую неделю в ходе СВО в плен российским подразделениям сдался 41 украинский военнослужащий, сообщило Минобороны РФ.
"В течение недели на линии боевого соприкосновения сдался в плен 41 украинский военнослужащий", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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