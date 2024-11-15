https://ria.ru/20241115/plennye-1983936265.html

Минобороны назвало число сдавшихся в плен украинских военных за неделю

Минобороны назвало число сдавшихся в плен украинских военных за неделю - РИА Новости, 15.11.2024

Минобороны назвало число сдавшихся в плен украинских военных за неделю

За прошедшую неделю в ходе СВО в плен российским подразделениям сдался 41 украинский военнослужащий, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T12:49

2024-11-15T12:49

2024-11-15T12:49

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. За прошедшую неделю в ходе СВО в плен российским подразделениям сдался 41 украинский военнослужащий, сообщило Минобороны РФ. "В течение недели на линии боевого соприкосновения сдался в плен 41 украинский военнослужащий", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность